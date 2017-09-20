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İstanbul'da o tarihte toplu taşıma indirimli olacak !

22 Eylül 2017 Cuma günü , Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle toplu taşıma araçları yüzde 50 indirimli olacak.İndirim 06.00-20.00 saatleri arasında geçerli olacak.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:13
İstanbul'da o tarihte toplu taşıma indirimli olacak !

"Avrupa Hareketlilik Haftası", 2002 yılından bu yana Avrupa ve dünya genelinde birçok şehirde kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak etkinliklerle çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl 48 ülkeden 2 bin 310 şehir katılıyor. Hafta boyunca katılımcı şehirler, şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviki ile farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

O SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında 22 Eylül Cuma günü 06.00-19.00 saatleri arasında Kartal-Bostancı sahil yolu Bostancı istikameti motorlu araç trafiğine kapatılarak; yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek.

Etkinlikler, Kartal İDO İskelesi ile Bostancı arasında saat 14.00'te başlayacak ve bisiklet turu ile devam edecek. Toplu ulaşıma teşvik ve farkındalık oluşturmak amacıyla 22 Eylül Cuma günü İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.

Son Güncelleme: 20.09.2017 12:17
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