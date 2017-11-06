Israrcı Çocuğa Nasıl Davranılmalı?

Ebeveynleri sıkıntıya sokan bu durum, çocuğun aslında öğrenmiş olduğu bir davranış şeklidir.

Peki Anne ve Babalar Israrcı Olan Çocukları Karşısında Neler Yapmalılar?

Israrcı davranan çocuklar karşısında anne ve babalar, ne yapacağını şaşıracak hale geliyor. Mızmızlanan çocuğunun hiç değilse o an için isteğini yerine getirseler de bu ısrarların ardı arkasının kesilebileceği anlama gelmiyor. Bu durumda hırçın hale gelen çocuk da, ağlama nobetleri geçirebiliyor. Bu davranış kalıbının önlenebilmesi mümkündür. Öğrenilen her davranış önlenilebilir niteliktedir.

Çocuğa soru ve cevap eşliğinde teknik öğretmek gerekmektedir. Çocuğa ''soru-cevap'' oyunundan bahsedebilirsiniz. Bu oyunda çocuğa ısrar ettiği konu ile ilgili soru sormasını isteyeceksiniz ve siz de buna cevap vereceksiniz. Mesela; vitrinde gördüğü oyuncak için ısrar eden ve ağlamaya başlayan çocuğunuza; ''sen soru-cevap oyununu duydun mu?'' diye bir sormanız gerekiyor. O sorunuza muhtemelen ''hayır'' cevabını verecektir.

Bunun devamında ise; ''bana o oyuncağı alabilir misin diye bir soru sordun mu?'' diye bir soru yöneltmeniz gerekmektedir. Çocuk buna karşılık ''evet'' diyecektir. Siz de; ''peki ben buna yanıt verdim mi? '' dediğinizde çocuğunuz, ''evet ama...'' diye devam edecektir. Siz de; ''sence aynı soruya farklı cevap verecek birine benziyor muyum?'' diye sorduğunuzda çocuğunuz biraz yüzünü asıp ağlamayı bırakacaktır. Eğer bir kez daha aynı soruyu sorarsa ''sordun ve yanıtını aldın'' şeklinde cevaplamanız gerekmektedir.

Israr eden çocuğa çocuk olarak değil de bir yetişkin olarak davrandığınız taktirde ve ''soru-cevap'' oyun tekniğini iletişiminize uyguladığınız süreçte ısrar problemi ortadan kalkacaktır.

Uzman Aile Danışmanı

Serap Ağalar