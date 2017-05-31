İşitme Engelli Gençler Kuran-ı Kerim'i İşaret Dili İle Öğreniyor

İSLAM’ı Anlatan Eller Derneği’nin açtığı kursa katılan 20 işitme engelli genç kadın, 2 ayda Kuran-ı Kerim’i işaret diliyle okumayı öğrendi.



Derneğin Kayseri’deki merkezinde açılan kursa katılan işitme engelli kadınlara, işaret dilini bilen 6 kadın din görevlisi eğitim verdi. Yaklaşık 2 ay süren kurs sonunda, Kuran-ı Kerim’i işaret diliyle okumayı öğrenen kadınlar için sertifika töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Neciyullah Kocabıyık, kursiyerlerin azmi ve öğreticilerin yol göstericiliği sayesinde çok zor gibi görünen bir işi başardıklarını ve bazıları hem işitme hem de konuşma engelli olan kadınların Kuran okumayı öğrendiğini kaydetti.



Kocabıyık, ‘’Derneğimiz bünyesinde açtığımız kursa 20 bayan kardeşimiz başvurdu ve işaret dilini bilen öğreticilerimiz, bu kardeşlerimize Kuran okumayı öğretti. Bu sene 2 sınıf halinde bayanlara eğitim verdik. Bundan önceki 3 dönem halinde verdiğimiz kurslarda da 60 işitme engelli erkek arkadaşımız, Kuran okumayı öğrendi. Bu kardeşlerimizin Kur’an öğrenmesindeki temel kaide, işaret dilinin Türkçe karakterler kullanılarak okumalarıdır. Yaklaşık 2 yıldır Kuran-ı Kerim kurslarımız devam ediyor’’ dedi.



Dernek Başkanı Kocabıyık, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işitme engellilerle ilgili bir uygulamasının başlayacağını da bildirerek, ‘’Türkiye genelinde işitme engelli 10 arkadaşımızı sınavla Umre’ye gönderecek. Kayseri’den de 2 arkadaşımız gidecek’’ diye konuştu.



Kursiyerlerden Ayşegül Kübra ise, Kuran okumayı çok istediğini ancak, nerede ve nasıl okumayı öğreneceğini bilmediğini belirterek, ‘’Daha sonra İslam’ı Öğreten Eller Derneği'nin böyle bir kurs açtığını öğrendim ve hemen geldim, Kuran okumayı öğrendim. Kuran okumak çok güzel ve okudukça huzur buluyorum’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından, kursu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.