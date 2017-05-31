Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97542
ALTIN
144.096
DOLAR
3.5287
STERLİN
4.5441
EURO
3.9638
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne...
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Emre Mor PSG'ye gidiyor !
Emre Mor Dünya Devine Gidiyor
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7 Metre
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7...
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu : 15 Gözaltı
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu :...

İşitme Engelli Gençler Kuran-ı Kerim'i İşaret Dili İle Öğreniyor

Kayseri'de İşitme Engelli Gençler Kuran-ı Kerim'i İşaret Dili İle Öğreniyor. İslam'ı Anlatan Eller Derneğinin kursuna 20 öğrenci katılıyor.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:48
İşitme Engelli Gençler Kuran-ı Kerim'i İşaret Dili İle Öğreniyor

İSLAM’ı Anlatan Eller Derneği’nin açtığı kursa katılan 20 işitme engelli genç kadın, 2 ayda Kuran-ı Kerim’i işaret diliyle okumayı öğrendi.

Derneğin Kayseri’deki merkezinde açılan kursa katılan işitme engelli kadınlara, işaret dilini bilen 6 kadın din görevlisi eğitim verdi. Yaklaşık 2 ay süren kurs sonunda, Kuran-ı Kerim’i işaret diliyle okumayı öğrenen kadınlar için sertifika töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Neciyullah Kocabıyık, kursiyerlerin azmi ve öğreticilerin yol göstericiliği sayesinde çok zor gibi görünen bir işi başardıklarını ve bazıları hem işitme hem de konuşma engelli olan kadınların Kuran okumayı öğrendiğini kaydetti.

Kocabıyık, ‘’Derneğimiz bünyesinde açtığımız kursa 20 bayan kardeşimiz başvurdu ve işaret dilini bilen öğreticilerimiz, bu kardeşlerimize Kuran okumayı öğretti. Bu sene 2 sınıf halinde bayanlara eğitim verdik. Bundan önceki 3 dönem halinde verdiğimiz kurslarda da 60 işitme engelli erkek arkadaşımız, Kuran okumayı öğrendi. Bu kardeşlerimizin Kur’an öğrenmesindeki temel kaide, işaret dilinin Türkçe karakterler kullanılarak okumalarıdır. Yaklaşık 2 yıldır Kuran-ı Kerim kurslarımız devam ediyor’’ dedi.

Dernek Başkanı Kocabıyık, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işitme engellilerle ilgili bir uygulamasının başlayacağını da bildirerek, ‘’Türkiye genelinde işitme engelli 10 arkadaşımızı sınavla Umre’ye gönderecek. Kayseri’den de 2 arkadaşımız gidecek’’ diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşegül Kübra ise, Kuran okumayı çok istediğini ancak, nerede ve nasıl okumayı öğreneceğini bilmediğini belirterek, ‘’Daha sonra İslam’ı Öğreten Eller Derneği'nin böyle bir kurs açtığını öğrendim ve hemen geldim, Kuran okumayı öğrendim. Kuran okumak çok güzel ve okudukça huzur buluyorum’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından, kursu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.



Son Güncelleme: 31.05.2017 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Atatürk silüeti erkenden çıktı!
Mucize Atatürk silüeti erkenden çıktı!
Hacivat Karagöz Kürtçe Konuştu!
Hacivat Karagöz Kürtçe Konuştu!
Onbir Ayın Sultanı Teravih İle Başladı!
Onbir Ayın Sultanı Teravih İle Başladı!
İzmir' de Keçi Faciası
İzmir' de Keçi Faciası
Tuvalette Karşılaştı Polisler Müdahele Etti
Tuvalette Karşılaştı Polisler Müdahele Etti
Şanlıurfa, Başkent'e Damga Vurdu!
Şanlıurfa, Başkent'e Damga Vurdu!
Darıca Belediyesi'nden Muhteşem Türk Dünyası Gençlik Şöleni
Darıca Belediyesi'nden Muhteşem Türk Dünyası Gençlik Şöleni
Bu Tavuk 20 Lira Yumurtluyor
Bu Tavuk 20 Lira Yumurtluyor
Başkentte Harran Damgası!
Başkentte Harran Damgası!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim