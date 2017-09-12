İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır mısın? 'Teknolojik Uyku Festivali' başlıyor...

İzmir'de Buca Belediyesi, geçen yıl ilk kez düzenlediği Teknolojik Uyku Festivali'nin ikincisini 15-17 Eylül tarihleri arasında yapacak. Cep telefonu, tablet gibi dijital dünyaya açılan hiçbir teknolojik cihazın alınmayacağı, dijital detoks programının uygulanacağı festival, Kaynaklar Köyü'nün muhteşem doğal ormanlık alanında hayata geçecek. Kurayla belirlenen 400 kişinin katılacağı ve tüm ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanacağı festival, teknolojiden uzak yüz yüze iletişim, unutulmaz saatler, geleneksel oyunlar, muhteşem lezzetlerle ruhsal ve bedensel detoks vaat ediyor.

48 saat internetten kopacaklar

Türkiye çapında 35 ilden, 3 bin 516 kişinin başvuruda bulunduğu festivalin katılımcıları Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda İzmir 12. Noteri huzurunda, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın da katıldığı kura ile belirlendi. Türkiye genelinden 80, İzmir genelinden 60 ve Buca'dan 60 olmak üzere toplam 200 talihli (iki kişi) asil ve yedek olarak belirlendiği Buca Belediyesi 2'nci Teknolojik Uyku Festivali katılımcı listeleri www.uykufestivali.com internet sitesinin yanı sıra Buca Belediyesi ve Uyku Festivali sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 15 Eylül 2017 Cuma akşam üstü başlayacak ve tüm ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanacağı 2'nciTeknolojik Uyku Festivali'ne katılma şansı yakalayan katılımcılar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran yapısından 48 saat kopma cesaretini gösterecek. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek olan katılımcılar 2 gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve doyumsuz lezzetlerin keyfine varacak.

Toplam 500 kişi olacak

Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, şunları söyledi:

"Günün yoğun şartları, teknolojinin bize getirdiği nimetlerin yarattığı yorgunluklar üzerine dedik ki insanları Buca gibi doğa harikası bir yerde nasıl mutlu edebiliriz. Teknolojinin olmadığı, paranın geçmediği insanların eskisi gibi cep telefonuyla değil birbirleriyle oyun oynadığı, dertleştiği, sabah spor yaptığı, dalından çileği toplayıp reçelini hazırladığı akşam kamp ateşini hazırlayıp gitar çalıp el ele kol kola şarkılar nasıl söylediğ ibir ortam yarattık. Bunu festivale çevirsek burada çadırlar kursak burada uyusak acaba insanlar bu kadar teknolojiden arınmak isteyip de kamp alanına gelir mi dişe düşündük. Onbinlerce insan buraya müracaat etti ve geçen sene inanılmaz bir keyifle bu festivalimizi, teknolojik detoksumuzu yaptık. İlgiyi, coşkuyu, insanlığın aslında teknolojiden kaçmaya birbirine sarılmaya olan ihtiyacını görünce haliyle ikincisini düzenliyoruz. Bu sene ilgi yine daha yoğun oldu. Noter huzurunda canlı yayında çekiliş yaptık. Yaklaşık 400 konuk ama görevlilerle toplam 500 kişi bu kampımızı gerçekleştireceğiz. Kaynakların dağ eteklerinde çadırlarımızda olacağız. Geçen sene 4 tane arkadaşımız kampı tamamlayamadı 'telefonumu geri verin, ben gidiyorum' dedi. Kurallar basit, tabiat, teknolojiden uzaklık, orada yiyoruz, orada içiyoruz. Kuzular çeviriyoruz, tavuklar kızartıyoruz, pişiler, gözlemeler, reçeller, salatalar yeşillikler yiyoruz. Orada eğleniyoruz, 10 yaş ve üstü katıldı. 10 yaşa kadar aileleriyle gelebilirler" dedi.