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İnsanı Eyleme Geçirmekten Alıkoyan Pranga: Kararsızlık

İnsanın günlük yaşamında karar vermesi gereken bir durumla karşılaştığı zaman, kolay karar verememe durumudur kararsızlık. Bazı kişilerse kararı vermiş olsa dahi bunun doğruluğu ve yanlışlığını sürekli sorgu halindedir.

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:41
İnsanı Eyleme Geçirmekten Alıkoyan Pranga: Kararsızlık

Kararsızlık, hem bunu yaşayan kişi hem de çevresi için oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Bu kişiler ne giyeceğinden ne yiyeceğine, nereye gideceğinden ne düşünmesi gerektiğine kadar sürekli bir araf halindedirler. Kararsız olan kişilerin iç dünyaları, sürekli karmaşık ve çatışma halindedir. 

Kararsızlık; istememe ve önemsememe duygusuyla karıştırılmamalıdır.

Kararsızlık Duygusunun Nedenleri Nelerdir?

Kişilik yapısı, kararsızlık duygusunun yaşanmasının besi ortamıdır. Kimlik karmaşası, özgüvenin eksikliği, yaşanılan bir travma sonucu kişinin cesaretinin kırılması, detaylar içerisinde boğulma, karşısındaki kişiyi kırma korkusu ve hayır diyememe kararsızlık duygusunun yaşanmasına neden olmaktadır.

Kişinin yetiştirilme tarzı karar mekanizmasında oldukça etkilidir. Ebeveynleri tarafından, ‘’sen yapamazsın, beceremezsin!’’ diye yetiştirilen çocukta özgüven bilinci oluşmaz. Özgüveni oluşmayan birey ‘’hayır’’ diyememe sıkıntısı yaşar. Bu problemi yaşayan kişi kararı karşısındaki kişiden bekler. Özgüven kişinin karar vermesi için önemlidir. Fakat doğru bir karar için sağlıklı özgüven gerekmektedir.

Çekingen kişilerin de karar mekanizmasında bazı aksaklıkların olduğu görülmektedir. Kararlarının çevresi tarafından onaylanmayacağı düşüncesi, kişiyi endişeye sokar ve utangaç kişiler kendini ifade konusunda problemler yaşamaktadır.

Mükemmelliyetçi kişilerde ise sonu gelmeyen mükemmel istekleri, var olandan tatmin olamama duygusunu tetikler. Her yaptıkları eylemde, attıkları adımda bir eksik ararlar. Bu durumda karar geciktirici bir nedendir.

Bunların dışında çeşitli bağımlılıklar, kaybetme korkuları da kararsızlığı tetikler niteliktedir.

Kararsız Kişilere Nasıl Yaklaşılmalı?

Kararsız kişilerle her ortamda karşılaşmak mümkün. Aşırı kararsızlık, kişiyi öfkeli ve stresli hale getirir. Bu stresin sizi yönetmesine izin vermeyin. Acımasız eleştiriden ziyade sakin bir üslup ile kişiye yaklaşılmalıdır. Belli bir mantık kurup, kişinin karar vermesini kolaylaştırmak gerekiyor. Hızlı olması gereken kararlarda mümkün olduğu taktirde karar merceğinin kendiniz olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kararsızlık anında karşınızdaki kişiye asla ses yükseltmemeli ve onu aşağılayıcı ithamlardan kesinlikle uzak tutmanız gerekmektedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 09.10.2017 15:59
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