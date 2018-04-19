İnsan Neden Öfkelenir?

Öfke aslında doğal bir tepkidir. Öfke genellikle hangi zamanlarda ortaya çıkar?

Kişinin işlerinin istediği yönde gitmemesi ve engellenme

Bir şekilde zarar görmüş olmak ve maddi manevi anlamda kaybetmek

Ekonomik problemler

Başkalarının haklarımıza dokunduğunu hissetmek

Karşımızdaki kişilerden kibar ve incelikli davranışlar görmemek

Tehdit edilmek

Güçsüzlük ve yetersizlik duygusu

Görmezden gelinmek

Kıskançlık duygusu

Çevremizdeki insanların zarar görmesi

Öfkesini bu gibi nedenlerden dolayı dizginleyemeyen ve kendine, çevresine zarar veren davranışlar sergiliyorsa kişi en yakınındaki uzmana başvurması gerekmektedir.