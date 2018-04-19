İnsan Neden Öfkelenir?

Öfke kişinin karşısına çıkan engellere karşı yaşadığı çatışmadır.

İnsan Neden Öfkelenir?

Öfke aslında doğal bir tepkidir. Öfke genellikle hangi zamanlarda ortaya çıkar?

  • Kişinin işlerinin istediği yönde gitmemesi ve engellenme
  • Bir şekilde zarar görmüş olmak ve maddi manevi anlamda kaybetmek
  • Ekonomik problemler
  • Başkalarının haklarımıza dokunduğunu hissetmek
  • Karşımızdaki kişilerden kibar ve incelikli davranışlar görmemek
  • Tehdit edilmek
  • Güçsüzlük ve yetersizlik duygusu
  • Görmezden gelinmek
  • Kıskançlık duygusu
  • Çevremizdeki insanların zarar görmesi

Öfkesini bu gibi nedenlerden dolayı dizginleyemeyen ve kendine, çevresine zarar veren davranışlar sergiliyorsa kişi en yakınındaki uzmana başvurması gerekmektedir.

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