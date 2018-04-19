İnsan Neden Öfkelenir?

Öfke aslında doğal bir tepkidir. Öfke genellikle hangi zamanlarda ortaya çıkar?
- Kişinin işlerinin istediği yönde gitmemesi ve engellenme
- Bir şekilde zarar görmüş olmak ve maddi manevi anlamda kaybetmek
- Ekonomik problemler
- Başkalarının haklarımıza dokunduğunu hissetmek
- Karşımızdaki kişilerden kibar ve incelikli davranışlar görmemek
- Tehdit edilmek
- Güçsüzlük ve yetersizlik duygusu
- Görmezden gelinmek
- Kıskançlık duygusu
- Çevremizdeki insanların zarar görmesi
Öfkesini bu gibi nedenlerden dolayı dizginleyemeyen ve kendine, çevresine zarar veren davranışlar sergiliyorsa kişi en yakınındaki uzmana başvurması gerekmektedir.