Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!

Akciğer Kanseri nedeniyle New York’ta tedavi gören ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit eşi Selim Soydan ile birlikte Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 05.00’da New York’dan İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda Türkiye’ye döndüğü için heyecanlı olduğu gözlenen Hülya Koçyiğit, hastalığı süresince her zaman yanında olan eşi Selim Soydan’a teşekkür ederken, “Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere sevgili arkadaşlarıma, dostlarıma, bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam ödeyemem"

1-2 AY DİNLENECEĞİM

Hastalığı boyunca kendisine dua eden Türk halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, “Hala Türkiye’ye döndüğüme inanamıyorum. Çok mutluyum. Mübarek Ramazan ayında her namazında bana dua eden Türk halkına teşekkür ediyorum. Bana şifa dileklerini yolladılar, bana güç yolladılar. Sabırla tedavimin yürümesini bekledim. Çok şükür sağlıklı bir şekilde ülkeme döndüm. 1-2 ay dinlenme dönemim olacak. Normal yaşam sürecine bünyem hazır değil” dedi.

KANSER OLDUĞUMU TESADÜFEN ÖĞRENDİM

Hastalık sürecini anlatan Hülya Koçyiğit konuşmasında şunları söyledi:

“Bir kaza geçirdim. Geçirdiğim kaza sonrası çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım göğüs kanseri tedavisi olmak için Amerika’daydı. Bana ısrarla röntgen çektirmemi istedi. Röntgende omurgamda bir kırık olduğunu ancak akciğerimde bir nodül tespit edildi. 2 yıl boyunca bu takip edildi. Bu sefer normal rutin muayeneye gittim. Ne yazık ki o akciğerimdeki nodülün yanında hiç umulmadık ve beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi. Acil ameliyata girdim. Biyopside teşhis koydular. Biyopsi esnasında çok nadir görülün bir şanssızlık oldu. Ciğer sönmesi denilen bir durumla karşılaştık. O nedenle hastanede kalma sürem uzadı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Çok şükür ülkeme döndüm ilk defa bu kadar uzak kalıyorum. 40 gündür yurtdışındayım.”