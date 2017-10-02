Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler Vaveyla Vintage’da

Osmanlı zamanında kullanılan gözlük modelleri, Yeşilçam’ın, Hollywood’un ruhunu çeşitli el yapımı ve tasarım modelleriyle Vaveyla Vintage’de yaşayabilirsiniz. Zamanında Avrupa’da üretildiği için, kullanılan malzeme yapısı son derece kaliteli, görsel olarak da vintage ve modern çizgileri bir arada barındırıyor. Eski ruhu yansıtan bu gözlüklerle ilgili merak ettiğimiz bilgileri Serkan Yücel ve eşi İdil Nur Yücel’e sorduk.

Bu gözlüklerin koleksiyon geçmişi neye dayanıyor ve ismi neden ‘’Vaveyla’’ ?

İdil Nur Yücel: ‘’Vaveyla’’ feveran anlamına gelmektedir. Eski Türkçe kökenli bir kelime olduğu için vintage konseptin uygun olduğunu düşündüm. Gözlük sektörü ile olan bağımız aileye dayanıyor. Babam Mehmet Tekten, yaklaşık 40 senedir gözlük işiyle ilgileniyor. Bu alandaki deneyimleri ve aktarımları gözlükte Vintage modasını getirmemize öncülük sağladı.

İnsanlar neden Vintage modeli gözlükleri tercih ediyor?

Serkan Yücel: Son zamanlarda modada eskiye dönüş çok hakim. İnsanlar dış görünüm olarak tekdüze olmaktansa giyim ve aksesuarlarıyla kendi tarzlarını oluşturmayı tercih ediyorlar. Mağazamıza gelen müşteriler buradaki gözlük modellerini görüce, hem şaşırıp heyecanlanıyor hem de bu modellerle kendi stillerini yaratıyorlar.

Burada var olan gözlüklerin bir hikayesi var mı?

Serkan Yücel: Tabi ki.

En sıradışı gözlüğümüz 1940’lı yıllarda İtalya’da üretilen, Antartika( Kutuplar) ‘da Eskimoların kullandığı gözlük modeli

En eski modelimiz 1900’lü yılların başlarında, Osmanlı Döneminde kullanılan gözlük modelimiz

Çok ilgi gören ve müşterilerimizin severek kullandığı 1950 yılında İtalya’da üretilen, Cat- Eye gözlük modelimiz

1950 yıllarında üretilen, Yeşilçam artistimiz Belgin Doruk’un , Hollywood’ da ise Audrey HepBurn’un kullandığı ve çok beğeni toplayan gözlük modeli

Adnan Menderes, Celal Bayar gibi o dönemin siyasetçi ve aynı zamanda yönetmenlerinin de kullandığı, 1950 yılı üretimi, çok nadir bulunan koleksiyon gözlüğü modelimiz

Güneş gözlükleri dışında sıradışı modelleriyle optik satışını da başlatacak olan Vaveyla Vintage adındaki gözlük mağazası sırf bu ruhu yaşamanız için bile tercih edilecek en doğru adres. Instagram Vaveyla Vintage'a ulaşabilirsin