Hezarfen Çelebi'nin Galata'dan Üsküdar'a uçuşu, tekrarlanıyor!

1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçan Hezarfen Ahmet Çelebi’nin bu görkemli girişimi, 2017’de European Outdoor Film Tour (EOFT) tarafından 28 Ekim'de tekrar gerçekleştirilecek. Senaryonun, kurgunun, aktörün, özel efektlerin olmadığı salt aksiyonun yer aldığı EOFT, bir film etkinliğinin olmasının yanı sıra Galata Kulesi’nden atlayış, Haliç’te kano yarışı, Kaş’ta dalış ve Rize’de rafting gibi çeşitli aktiviteleri de içinde barındırıyor.

Macerasever ve outdoor tutkunlarına ilham veren kahramanları bir araya getiren EOFT, ilk defa AB ülkeleri dışında bir ülkede gerçekleşiyor. Ekstrem spor dalında sınırları zorlayan filmlerin gösterileceği etkinlikte aranan tek nitelik ‘Gerçek Bir Macera’. Sadece doğanın seyrine kendilerini bırakan maceraseverlerin filmlerinin olacağı organizasyonda, gerçeklik en yalın haliyle izleyiciye aktarılacak. 15 yılı aşkın bir süredir, 22’den fazla ülkede 300 farklı noktada seyirciyle buluşan EOFT, Türkiye’de doğa sporları bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

DÜNYADA MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR!

Milyonlarca takipçisi olan EOFT, Türkiye’nin ekstrem sporlarına elverişli doğasını dünyanın gözleri önüne serecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen organizasyonun bir diğer amacı ise, Türkiye turizmine katkı sağlamak… EOFT’nin Türkiye Premieri 11 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.