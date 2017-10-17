Her evlilik mükemmel mi?

Hiçbir evlilik mükemmel değildir. Kişi her gün kendini eşit düzeyde sevemeyebiliyorken, aynı ortamı paylaştığınız kişiyle iletişimizde aksaklıkların yaşanması olağandır. Yaşanan bu problemlerin şiddeti fazla olunca, çiftlerde derin bir hayal kırıklığı oluşuyor. Durum böyle olunca sıra bu kez evliliği sorgulama yoluna geliyor.

Evlilikte Yaşanan Problemleri Aza İndirgemek İçin Neler Yapılabilir?

Öncelikle sadece evlilikte değil, kişinin bireysel yaşamında da açık ve net olması gerekmektedir. Kendinize karşı dürüst olduğunuz taktirde, eşinize karşı da maskesiz davranmış olursunuz. Bu durumda her şeyden önce eşinizle iyi bir arkadaş olmanızı gerektirir.

Sizin için önemli olan konu ne ise saklamadan dile getirmek çok önemlidir. Eşinizin ailesiyle probleminiz varsa, problem yaşadığınız kişi aile bireylerinden her kimse, onunla konuşulmalıdır. Doğru bir konuşma tarzıyla problemi büyütmeden çözüm yoluna kavuşturabilirsiniz. Bu şekildeki sorunları eşinizi arada bırakmadan çözüm yoluna ulaştırmanız gerekiyor.

Yaşamınızda asla kibir ve kin bulundurmayın. Bu sorunları uzatır ve büyütür.

Merkez odağınızı dengede tutmanız gerektirmektedir. Bazen çok ilgi karşı tarafı yorup boğabilir. Bu durumda kalp kıran sözcüklerin sarfedilmesine neden olabilir. Merkez odağınızdan kendinizi yok etmeden, kendinize zaman ayırmanız gerekmektedir. Ne olursa olsun özel alan önemlidir.

Evlilikte yaşadığınız sorunlar neticesinde bir uzmana muhakkak başvurulması gerekmektedir. Danışmanların yardımıyla, aradaki iletişim problemleri daha kolay çözülebilmektedir.

Problem odaklı değil, çözüm odaklı olmanız gerekiyor. Eğer bir konu çözüme ulaştırılıp tekrar açılıyorsa bu durum sorunun bitmediğini, sadece ötelendiğini gösterir. Birbirinizle konuşmaktan korkmayın ve doğru sözcüklerle kendinizi ifade etmekten sakınmayın.

Öfke kontrolünü sağlamak oldukça önemlidir. Yaşanan anlaşmazlık sonucunda ses seviyesi yükseliyorsa, bulunulan yeri değiştirmeniz doğru olacaktır. Çiftlerden birinin bunu yapması sözcükleri seçerken bir kez daha düşünüp konuşulmasına olanak sağlayacaktır.

Eşlerin ailelerinin ve arkadaşlarının yanında asla birbirini eleştirmemesi gerekiyor. Diğer kişilerin özel hayatınızda bir sınırı olmalıdır. Aksi olduğu taktirde, çevrenizdeki herkese olumsuz yorum yapma fırsatı vermiş olursunuz. Bu durum da objektifliğinizi sarsar.

Güven önemli bir etkendir. Kişi önce kendine güvenini tamamlayıp, sonra evlilik kararı almalıdır. Kendine güvenin olmadığı taktirde şüpheler tüm benliği işgal eder ve mutluluk kavramını da yok olur Mutlu olmadığın zaman mutlu etme gibi bir opsiyonun olmaz.

Evliliğin ve tüm ikili ilişkilerin sağlıklı yolunun empatiden geçtiği unutulmamalıdır. Empati için sabır gerekir, sabır için de kalbimiz sevgi ile dolu olmalıdır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar