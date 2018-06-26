Hayvana Şiddetin Temelinde Ego Mu Var?

Şiddet faktörünün temeli genel itibariyle güç ile özdeşleşiyor. Hayvana şiddet sadece Türkiye’de değil tüm dünya üzerinde artış göstermektedir. Şiddetti uygulayan kişilerde genellikle antisosyallik gözlemlenmektedir.

Kişilerin yetiştiği aile ve rol model olarak aldığı kişiler de oldukça önemlidir. Eğer kişide bastırılmış bazı duygular varsa bu da özgüven eksikliği olarak ortaya çıkabiliyor. Özgüven eksikliğini yaşayan birey bir yerden sonra kendi güç otoritesi sarsılmış gibi hissedebiliyor. Bunun karşılığında ise kendini kendine kanıtlamak için kendinden güçsüz olan varlıklara şiddet eğiliminde bulunabiliyor.

Kendi kişilik yapıları ve toplum içerisinde konumsal açıdan elverişssiz olunmasıyla bu tarz örneklere rastlamak ne yazık ki mümkün olabiliyor. Hayvana şiddet tüm uluslararası yerlerde fiziksel şiddet olarak geçmektedir. Şiddet kişinin empati duygusunun gelişmediğini, egosal tatminleri ve net olarak çocukluk travmaları ile ilişkilidir.