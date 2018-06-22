‘’Hayır’’ Demek Neden Zor Geliyor?

Yetişilen kültür, yetiştiriliş tarzı, arkadaş grubu ve sosyal ortamda kabul görme kaygısı kişiye istemediği şeyleri yük olarak bindirebiliyor. Kişi herşeyi halledebileceğini ve tüm yüklerin üstünden kalkabileceğini düşünürken birden kendini aşırı yorgun, hissiz ve tükenmiş hissedebiliyor. Bunun zemininde istek duymadan üstlenilen işler yatıyor. Peki insanlar ‘’hayır’’ deme konusunda neden bu kadar zorlanıyor?

Aslında kişi iyi niyetli bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyordur. Yardımcı olmak istediği için çevresi kişiden bir şey istediğinde kıramıyor ve geri çeviremiyor.

Kişi kaba gibi görünmekten çok korkuyor. Yetiştirilen kültür bu nedenle büyük önem arz ediyor. Otoriteye asla karşı gelemezsin gibi bir üslup ileride çocukların ‘’hayır’’ diyememesine sebep olabiliyor.

Kabul görme isteği ve kişinin dışlanma korkusu.

Kişi karşısındakini kızdırmaktan korkuyor. Eğer karşısında, diyalog kurduğu kişi kaba ise onunla tartışmaktan korkuluyor ve ‘’hayır’’ diyemiyor.