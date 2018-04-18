Hayatın Şifası: Vizyonlama

Vizyonlama denilince genel itibariyle meditasyonla karıştırılmaktadır. Fakat iki arasında oldukça büyük bir fark vardır. Meditasyon yaparken kişi hayal kurar, vizyonlama da ise kişi hayal kurmaz. Kurmuş olduğu hayal gerçekleşmiş gibi yaşar ve hayatına böylelikle istediği şey ile ilgili olumlu enerji çeker.

Vizyonlamayı yapmanın zamanlarına dikkat etmek gerekmektedir. Kişi ya güne başlamadan önce gözlerini açar açmaz, ya mutlu olduğu zaman dilimlerini baz alarak ya da uyumadan hemen önce vizyonlama yapmalıdır. Mutlu olduğu anların seçilmesi daha doğru olacaktır çünkü kişinin enerji düzeyi mutluyken çok daha üst düzeydedir.

Kişi istediklerini öncesinde oluşturur ve o enerjiyi üzerine giyinir. Sadece kendini buna inandırır ve dualarını o anı düşünürken eder. Vizyonlama yapmak kişinin tüm duyularını harekete geçiren bir eylemdir. Vizyonlama yapıldığı taktirde kişi isteklerine çok daha çabuk ulaşır ve kötü enerji, olumsuz düşünce yapılarından kendini arındırır.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 14:17