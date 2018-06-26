Hayal Kırıklığı Bazen İnsanı Harekete Geçiren Motivasyon Kaynağı Olabiliyor!

Sağlam bir temel için bazen temelli bir çöküş gerekebiliyor. Hayatın içinde çıkışlar olduğu gibi inişlerde mevcuttur ve bu durum genellikle kişinin duygu durumunda dalgalanmalar yaşatmaktadır. Yaşanan bu duygu karmaşaları, duygu iniş çıkışları arasında, dengesizliklerin içerisinde denge bulma çabasında bulabiliyor insan kendini. Tam bu durumda ise eşik durumu ortaya çıkıyor. Kişi zaman zaman yorgunluklarını, üzüntülerini biriktirir ve son eşiğe ulaşmakla beraber farkındalığı yükselir bununla beraber duygusal ve düşünsel değişime uğrar.

İnsandan insana aktarılan davranış ve düşüncelerin bir diğer kişide ne etki ettiğini bilmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Herkes konuşmak, bir başkası tarafından anlaşılmak istiyor. Bunun için empati duygusunun güçlü olması gerekiyor. Empati aslında doğuştan gelen bir yetenektir. Sonrasında ise güçlendirilebilir. Fakat empati sadece kişilerle değil yaşanılan duygular ile de kurulmalıdır. Duygunun empatisi ise bir şeyleri kabullenişe daha rahat geçişle ilişkilidir.

Çevremizde ve kendimizde gözlemlediğimiz bazı durumlarda geçişlerin kolay olabildiğine şaşırırız. Sinir bozucu bazı olaylarla karşılaşıldığı ve bu nedenle üzüntü yaşandığı taktirdeaz bir zaman geçtikten sonra başka bir destekleyici ile o olayın etkisinden kolay vazgeçildiği rastlanılabilir bir gerçektir. Bu demek oluyor ki kişi belli travmalar ve olaylarla baş edebilecek kapasitededir. Aksi taktirde herkes depresyonda sayılır. Depresyon ile hüzün karıştırılmamalıdır. Depresyon uzun süreli bir soyutlanma, keyifsizlik hali iken hüzün çok doğal bir duygudur. Kişi hayal kırıklığına uğradığı taktirde direkt hüzün duygusu ile karşılaşır. Mutluluk duygusu da çok uzun süreli olamadığı gibi psikolojik bağışıklık sistemi negatif olan olaylarla da savaşmaya başlıyor.

Yaşanılan hayal kırıklıklarına karşı psikolojimizin bağışıklık sistemini güçlendirme adına olumlama yapmak gerekmektedir. Olumlu ve olumsuz olarak değerlendirdiğimiz her şey beklentilerimizin enerjisel boyutunu da etkilemektedir. Kişinin en içinden gelen ses aslında olabilecek felaketlere karşı gard niteliği taşıdığı için aslında olumsuzdur. Yenilgiye teslim olan herkes aslında psikolojisinin bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bazı durumlarda stratejinizi değiştirmek sizlere aslında bitişin olmadığını ve kör noktaları da görmenizi sağlamanız açısından yardımcı olacaktır.

Psk ve Uzman Aile Danışmanı/ Serap Ağalar

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 16:40