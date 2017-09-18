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Hatay'da bağ bozumu zamanı!

Hatay'ın üzüm üretiminin yüzde 97'sini sağlayan Hassa İlçesi'nde, bağ bozumunun ardından ihraç standartlarına uymayan üzümlerden hiç bir katkı maddesi olmayan pekmezler yapılmaya başlandı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:27
Hatay'da bağ bozumu zamanı!

İlçede üzüm bağlarında günün ilk ışıklarıyla birlikte hareketlilik başlıyor. Üzüm toplamak isteyen vatandaşlar, ellerindeki özel makaslarla ürünlerini kesip kasalara dolduruyor. Üzümler daha sonra bağ içindeki ortak noktada bekleyen traktör römorkuna yüklenip, pekmeze dönüşme işleminin gerçekleştiği 'masere' adı verilen merkeze götürülüyor. Üzümler yıkanıp, konuldukları havuzda ezilip suyu çıkarılıyor. Daha sonra kazanlara alınan üzüm suyu, pekmeze dönüşene kadar kaynatılıyor. Ardından kavanozlara doldurulup satışa hazır hale getiriliyor. Üzümün iyice ezilip suyunun çıkarılmasının ardından geriye kalan posası ise atılmıyor. Bu posalar geniş alanlara açılan örtülerin üzerine yayılarak birkaç gün güneş altında bırakılıp kurutuluyor, kış aylarında da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yemine katkı olarak veriliyor.

Hiçbir katkı maddesi yok

Büyük emekle hazırlanan üzüm pekmezinde hiçbir katkı maddesi olmadığını söyleyen üretici Ali Ak, "Özellikle Hassa ve Söğüt pekmezi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Biz üzüm suyunu pekmeze dönüştürürken ortalama 24 saatimizi harcıyoruz, büyük emek ve çalışma isteyen bir iş. Hazır hale gelen pekmezin kilosunu ortalama 15- 25 lira civarında satıyoruz. Biz genelde hazırladığımız pekmezi tüccarlara satıyoruz, onlar da gelip buradan alarak ülkenin birçok şehrine götürüp satıyor" dedi.
 

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