Hamilelikte Doğum Fobisi

Doğum korkusu aslında, annenin daha önce yaşamış olduğu, bilinçli ya da bilinçsiz olarak hafızaya hapsettiği travmatik bir olayın uzantısıdır. Bunun dışında doğum fobisi yaşamanın bir çok nedeni olabilmektedir.

Doğum Fobisi Nedenleri

Geleceğe dair yaşanan kaygılar ve iyi bir ebeveyn olamayacağı korkusu

İstenmeyen bir hamilelik olması

Eşlerin arasında yaşanan iletişim problemleri, ilgi ve sevgi azlığı

Geçmişte doğum ile ilgili olumsuz hikayeler dinlemek ya da tanık olmak

Ekonomik kaygılar

Doğumu çok sancılı, ağrılı ve neredeyse imkansız bir olay gibi görmek

Bunlar gibi birçok neden, annenin doğum ile ilgili kaygılara düşmesine etken olabilmektedir.

Doğum Korkusu Nasıl Yenilir?

Anne adaylarının yaşadığı endişeleri içinde tutmaması ve eş, aile ile paylaşması gerekmektedir. Hamilelik sürecinizde çevrenizde doğum ile ilgili kötü deneyimlerini anlatan kişiler uyarılmalı veya çevrenizden uzaklaştırılmalıdır. Uyku düzenli alınmalı, vitamin desteği ihmal edilmemelidir. Yaşadığınız bu fobiden kesinlikle doktorunuzu haberi olması gerekmektedir. Var olan belirsizlikleri ortadan kaldırıp, hastane ve doğum yönteminin son dakikaya bırakılmaması gerekiyor.

Anne adayı mutlu bir hamilelik sürecinden geçtiği taktide bebekleri de aynı şekilde ve uyumla dünyaya gelecektir. Bu süreçte sabır en önemli dayanağınız olacaktır. Öncelikle o an’ı yaşayın ve mutlu bir hamile olun.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar