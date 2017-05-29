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Hacivat Karagöz Kürtçe Konuştu!

Hakkari'de Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Türkçe-Kürtçe Hacivat Karagöz oyunları sergilendi, Kürtçe Nasrettin Hoca fıkraları anlatıldı...

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:25
Hacivat Karagöz Kürtçe Konuştu!

HAKKARİ Belediyesi tarafınan düzenlenen 'Ramazan şenlikleri' büyük ilgi görüyor. Kentte ilk kez Türkçe-Kürtçe Hacivat Karagöz oyunları ile  Nasrettin Hoca fıkralarının anlatıldığı şenlikten, kent sakinleri ve çocuklar oldukça memnun.

Hakkari Belediyesi tarafından kentte ilk kez 'Ramazan şenlikleri' düzenledi. Eski Valilik binası önünde düzenlenen şenliğe; iftar sonrası kent sakinleri büyük ilgi gösteriyor. Çocuklarıyla birlikte şenlik alanına gelen vatandaşlara çay, çocuklara  şeker ikram ediliyor.

Türkçe ve Kürtçe Havicat Karagöz oyunu ile Nasrettin Hoca fıkraları, şiir, ilahi dinletileri de büyük ilgi görüyor. Yerel sanatçılar tarafından verilen konser ise gece geç saatlere kadar sürüyor. Hakkari'de oturanlar, böyle bir etkinliği düzenleyen Hakkari Valısi Cüneyit Orhan Toprak ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür ederken, şenliğin organizatörlüğünü yapan Hatice Doğan, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek şöyle dedi: 

"İlk defa Kürtçe, Türkçe Hacivat Karagöz sahnelendi. Şenliğe inanılmaz büyük bir katılım oldu. Çocuklar inanılmaz bir şekilde coştu. Mısır’dan dünya Kuran-ı Kerim şampiyonunu getirdik. Kuran-ı Kerim dinletisi yapıldı, ilahiler okundu. Şiir gecesi yapıldı. Hiç beklemediğimiz bir kalabalık ile karşılaştık. İlk defa bu şehirde böyle büyük bir şenliğe şahit oluyoruz. Bize destek olan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Belediye Kültür Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz."



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