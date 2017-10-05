Galeriler Videolar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104608
ALTIN
146.263
DOLAR
3.5715
STERLİN
4.6946
EURO
4.1877
Twitter'dan Melih Gökçek'e Destek: #DirenMelih
Twitter'dan Melih Gökçek'e Destek: #DirenMelih
HDP'li Milletvekiline hapis cezası !
HDP'li Milletvekiline hapis cezası !
Vatan Şaşmaz Cinayetinin Görüntülerini Sızdıran Didem Çolak Yakalandı
Vatan Şaşmaz Cinayetinin Görüntülerini Sızdıran...
Seri Katil Atalay Filiz Hakkında Şok İddia! İdrarını ve Dışkısını Biriktiriyor...
Seri Katil Atalay Filiz Hakkında...
Milletvekillerine meclis önünde polis müdahalesi!
Milletvekillerine meclis önünde polis müdahalesi!

Günümüz Tartışmalarını Sonsuz Bir Döngüye Sokan Mantık Hatası: Hominem

Kendi fikrini savunmaya gücü yetmeyen bir kişinin, karşısındaki kişi üzerinde konudan tamamen bağımsız olarak onun özel yaşamına yada fiziksel özelliklerine saldırma çabasının ismidir ‘’hominem’’

05 Ekim 2017 Perşembe 15:11
Günümüz Tartışmalarını Sonsuz Bir Döngüye Sokan Mantık Hatası: Hominem

Hominem, bir mantık hatası olarak da adlandırılabilir. Kişi, kendi düşüncelerini anlatmaya çalışırken fikri yetemediği zamanlarda bir anda karşıt tez savunmak için farklı bir yol dener ve kişinin karakterine hakaret etmeye başlar.

Günümüz tartışmaları bu nedenle anlamsız bir sonuca doğru sürüklenmeye başlamıştır. Tartışmaların bir yerinden sonra tansiyon yükselir ve çoğu tartışma nedeni çözülebileceği yerde hiçbir sonuca varmaz. Bu durum öfke kontrolünün sağlanamaması için tetikleyici bir etkendir. Öfke kontrolünün sağlanamaması da tahammülsüzlüğü beraberinde getirir.

Aciziyet duygusunu temsil eden bu davranış şekli imdat çekici haline gelmiştir. Tartışmaların başlıca amacı tartışmayı ilerletmek değildir. İnsan mutlu olmak için haklı olmayı öngören, bazen de haklı olmak için konuyu çarpıtan bir varlıktır olmaya başladı. Bu davranış şekli tamamıyla bilgisizlikten türeyen bir davranış şeklidir. En çok kendiyle tartışan kişilerde ise kronikleşen mutsuzluğa neden olur.  Basit birkaç örnek hominemi daha net anlatacaktır.

  • ‘’sen zaten yalancısın!’’
  • ‘’sen arabadan ne anlarsın, kadın değil misin sonuçta’’
  • ‘’adamın milyonları var bir de eşini aldatmadığını söylüyor.’’

Ne yazık ki hominem, bu tarz örneklerle çoğaltılabilir. Böylelikle,düşüncenin üstesinden gelemeyen düşünenin üstesinden gelmeye çalışıyor. Boşanma sayılarının artışında hominemin oldukça payı vardır. Bu ülkemizde bir atasporu haline gelmeye başlamıştır. İletişim şeklimizi tekrardan gözden geçirmeli, empati yeteneği kullanılarak bilinçli bir dinleyici ve konuşmacı olmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 05.10.2017 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğum Yalnız Uyumuyor! Ne yapmalıyım?
Çocuğum Yalnız Uyumuyor! Ne yapmalıyım?
Hamilelikte Doğum Fobisi
Hamilelikte Doğum Fobisi
Minibüs Ücretlerine zam geldi! İndi-bindi ne kadar?
Minibüs Ücretlerine zam geldi! İndi-bindi ne kadar?
Herkes Aldatır mı? Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi
Herkes Aldatır mı? Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!
Ziya Şark Sofrası'nda Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Kadınlar Matinesi!
Ziya Şark Sofrası'nda Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Kadınlar Matinesi!
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler Vaveyla Vintage’da
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler Vaveyla Vintage’da
İstanbul meraklıları için 'Gece Gündüz İstanbul'
İstanbul meraklıları için 'Gece Gündüz İstanbul'
Rüzgar Erkoçlar evliliğine uzman yorumu!
Rüzgar Erkoçlar evliliğine uzman yorumu!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim