Günümüz Tartışmalarını Sonsuz Bir Döngüye Sokan Mantık Hatası: Hominem

Hominem, bir mantık hatası olarak da adlandırılabilir. Kişi, kendi düşüncelerini anlatmaya çalışırken fikri yetemediği zamanlarda bir anda karşıt tez savunmak için farklı bir yol dener ve kişinin karakterine hakaret etmeye başlar.

Günümüz tartışmaları bu nedenle anlamsız bir sonuca doğru sürüklenmeye başlamıştır. Tartışmaların bir yerinden sonra tansiyon yükselir ve çoğu tartışma nedeni çözülebileceği yerde hiçbir sonuca varmaz. Bu durum öfke kontrolünün sağlanamaması için tetikleyici bir etkendir. Öfke kontrolünün sağlanamaması da tahammülsüzlüğü beraberinde getirir.

Aciziyet duygusunu temsil eden bu davranış şekli imdat çekici haline gelmiştir. Tartışmaların başlıca amacı tartışmayı ilerletmek değildir. İnsan mutlu olmak için haklı olmayı öngören, bazen de haklı olmak için konuyu çarpıtan bir varlıktır olmaya başladı. Bu davranış şekli tamamıyla bilgisizlikten türeyen bir davranış şeklidir. En çok kendiyle tartışan kişilerde ise kronikleşen mutsuzluğa neden olur. Basit birkaç örnek hominemi daha net anlatacaktır.

‘’sen zaten yalancısın!’’

‘’sen arabadan ne anlarsın, kadın değil misin sonuçta’’

‘’adamın milyonları var bir de eşini aldatmadığını söylüyor.’’

Ne yazık ki hominem, bu tarz örneklerle çoğaltılabilir. Böylelikle,düşüncenin üstesinden gelemeyen düşünenin üstesinden gelmeye çalışıyor. Boşanma sayılarının artışında hominemin oldukça payı vardır. Bu ülkemizde bir atasporu haline gelmeye başlamıştır. İletişim şeklimizi tekrardan gözden geçirmeli, empati yeteneği kullanılarak bilinçli bir dinleyici ve konuşmacı olmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar