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Gümüş Kralı Dünya Markası Oldu

Peyda Çetin, Silveroni girişiminde yer verdiği dünyada ilk olma özelliğini taşıyan e-atölyesi ile kendi takınızı kendiniz tasarlıyorsunuz. Bu proje ile bir başarı hikayesine de imza atan Çetin, dünya markası olmayı başardı.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:48
Gümüş Kralı Dünya Markası Oldu

Peyda Çetin, yarattığı Silveroni markası ile dünyada ilk olma özelliğini taşıyan e-atölyesi, kendi takınızı kendinizin tasarlaması için muhteşem bir olanak sunmuştur. Kendi imzanızı taşıyan tasarımlar, özel üretim ve birinci sınıf malzeme ile hayat buluyor. 

Geniş ve seçkin ürün gamı sayesinde kadın, erkek ve çocuklar için hazırlanabiliyor. Kadınlar için özellikle küpe, saat, kolye, bileklik ve takı setleri, erkekler için ise özel modellerde saat, kolye ve bileklik daha çok tercih ediliyor. Tüm bu ürünlerin yanı sıra evinizde sergileyebileceğiniz gümüş ürünleri, biblolar, yiyecek ve içecek kaplarını da bu proje ile elde edebilmeniz mümkün. 

PEYDA ÇETİN KİMDİR?

Dünyanın gümüş üretiminde önde gelen 7 ülkesindeki en iyi üreticileri ile çalışan ve bir dünya markası haline gelmeyi planlayan girişimin hikayesi Peyda Çetin'in 10 bin dolar ile Tayland'a gitmesi ile başlıyor. Şu an da 20 milyon dolarlık bir Gümüş Kralı olan Çetin, şu an Tayland, Çin, Hong Kong, İtalya, Türkiye, İtalya ve Endonezya ülkelerinde ki büyük devlerle çalışıyor. 

Türkiye’nin ve dünyanın her noktasına işlenmiş gümüş ihraç eden gümüş kralı pek çok ülkede şubeler ve tedarikçiler ile anlaşarak en iyi ürünleri dünya halkına sunmakta ve geleceğin parlak bir yıldızı olma yolunda ilerlemektedir. Silveroni gümüş tasarımı konusunda pek çok dünya deviyle yarışan bir noktaya ulaşmayı başaran Gümüş Kralı Peyda Çetin, bu yıl ihracat hedefini 22 milyon dolar olarak belirledi.

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