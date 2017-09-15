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Gülben Ergen: 'Bir ölüm birden fazla hayat kurtarsın!'

Organ Nakillerini Destekleme Derneği tarafından düzenlenen Organ Bağışı Farkındalık Projesi kapsamında sahneye çıkacak olan Gülben Ergen, şakılarını bağış bekleyenler için söyleyecek.

15 Eylül 2017 Cuma 09:39
Gülben Ergen: 'Bir ölüm birden fazla hayat kurtarsın!'

26 Eylül Salı akşamı saat 20:30'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konser öncesinde konuşan Gülben Ergen, "Organ bağışının ülkemizdeki farkındalığını yükseltmek üzere sahnedeyim. Bir ölümün, bir değil birden fazla hayat kurtarmasının önemi ve bilinilirliği için elimden geleni yapmaya hazırım" diye konuştu.

'Organ bağışı çağrımızın sesi olması bizim için çok değerli'

ORDES Başkanı olan ve birçok organ naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Koray Acarlı da etkinlik için şunları söyledi, “Sayın Gülben Ergen’in organ bağışı çağrımızın sesi olması bizim için çok değerli. Ülkemizde organ naklinde son derece başarılı sonuçlar alınıyor ancak organ bağışı sayısı halen çok yetersiz. Bu konuda toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Başta değerli sanatçı Gülben Ergen olmak üzere bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm değerli isimlere çok teşekkür ederiz.”

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