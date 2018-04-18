Güç Savaşı Evliliği Zora Sokuyor!

Evlilikler her geçen gün dünyamızda daha sorunlu hale gelmeye başladı. Genel istatistiki tablolara da bakıldığı zaman boşanma oranlarının yüksek bir şekilde arttığı ve evlenme oranlarının azaldığını görüyoruz.

Evlilik ilk olarak güzel bir hayal olarak başlıyor fakat eşler bir müddet sonra bu güzel hayali iletişim problemleri nedeniyle bir kabusa döndürebiliyorlar. Çevresinde bu tarz örneklerle fazlasıyla karşılaşan gençler de evlilikten uzak kalmayı tercih ediyorlar.

Sürü psikolojisinin de etkisiyle yapılan evlilikler ne yazık ki uzun ömürlü olmuyor. ‘Artık yaşım geldi evlenmeliyim!’ ya da ‘’tüm akranlarım evlendi, yalnız hissediyorum!’ fikriyle yapılan evlilikler aslında kişinin özüne döndüğünde hazır olmadan eyleme konulduğu bir iş olarak görülüyor. Kişiler daha kendini, sabır sınırını, çizgilerini, tahammül eşiklerini, hayattaki hedeflerini tam olarak belirlemeden anlık bir cesaret ya da mahalle baskısı sonucu kendini evlilik denen o güzel kurumun içerisinde adeta bir kafeste gibi hissetmeye başlıyorlar.

Geçen zaman neticesinde ise birbirilerini tam anlamıyla tanımayan çift birbirine çizgilerini geçmemesi konusunda uyarılarda bulunmaya başlıyor. Egosu sarsılan ve tükenme eşiğinde kendini hisseden eşler arasında bir güç savaşı başlıyor. Bu güç savaşı psikolojik olduğu gibi ne yazık ki fiziksel de olabiliyor. Her geçen gün bu konuda çok mağdur olan kadınların haberlerine tanık oluyoruz.

Eşler birbirini etkin dinlediği ve birbirlerine karşı dürüst oldukları taktirde problemler en aza indirgenir ve mutlu anların kıymeti mutsuz anların kasvetinden daha çok hissedilir.