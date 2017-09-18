Genç Yönetmen Sude Kızık, Aylan Bebeğin Filmini Çekti!

Türkiye'nin en geç yönetmeni Sude Kızık (20) tarafından çekilen film, mülteci ailelerin dramını beyaz perdeye aktarıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema TV bölümü üçüncü sınır öğrencisi Sude Kızık "Bu filmi oluştururken her zaman uluslararası platformda kitlelere ulaşmayı hedefledik. Zaten filmimin de evrensel bir konusu var.



Sadece belli bir kesime ve bölgeye hitap etmemeye özen gösterdiğimi düşünüyorum.Bu sebeplerden dolayı da uluslararası film festivellerinde sadece gösterime girmeyi hedefledim."dedi.



Aylan bebek üzerinden mültecilerin yaşadığı dramı beyaz perdeye aktardıklarını ifade eden Kızık, "Masum bir gözden dünyayı görmeye çalıştık. Dünya mı masumdu,yoksa göz mü ? Bu kararı da izleyicilere bıraktık. Benim için başarı bu filmin tüm kitlelere ulaşıp, mesajın doğru yerlere gidip idrak edilmesidir."diye konuştu.



Avrasya Medya Birliği Genel Başkanı Halit Ziya Alptekin ise, NEDEN filminin sorgulayıcı ve mesaj içerikli bir sinema filmi olduğunu ifade ederek, " Birlik olarak milli ve manevi konularda projeler üretiyoruz. NEDEN filmi de bunlardan biri... Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımızın da desteği ile bir çok milli projede ses getirici projelerle hizmetlerimize devam edeceğiz"dedi.



