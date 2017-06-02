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Futbolistanbul Turnuvası Başlıyor!

 TÜRKİYE'nin en kapsamlı uluslararası FIFA oyunu turnuvalarından "Futbolistanbul" yarın İstanbul'da yapılacak.

02 Haziran 2017 Cuma 16:56
Futbolistanbul Turnuvası Başlıyor!

Sony PlayStation ve Redbull.com'un sponsorluğuyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilecek turnuvaya, birçok ünlü yorumcu, spor adamı ve davetlilerin yanı sıra İsveç, Almanya ve Türkiye'den gelen eSpor oyuncuları katılacak. İlk kez profesyonel FIFA oyuncularının Türkiye'ye geleceği turnuvayı, binlerce kişinin de online izlemesi bekleniyor.

Almanya'nın önde gelen eSpor kurumlarından olan Stark eSports ajansının da yer alacağı turnuvada, 4 Türk oyuncu, şimdiye kadar birçok turnuva kazanmış 4 yabancı oyuncuyla karşılaşacak ve 15 bin TL'lik toplam ödül için mücadele edecek. Turnuvada, eSpor dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra Nuri Şahin ve Tuncay Şanlı'nın da yer alacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 02.06.2017 16:57
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