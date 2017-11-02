Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112998
ALTIN
156.655
DOLAR
3.8100
STERLİN
4.9933
EURO
4.4440
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli testere ile intihar etti !
Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli...
Hakan Altun'un acı günü !
Hakan Altun'un acı günü !
Gülmeye Hazır Olun!
Gülmeye Hazır Olun!
Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda Bahaeddin'
Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda...
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...
Pasaportlar Daha Güvenli Hale Geliyor...

Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda Bahaeddin'

Şifa terapisti Fırat Alpdoğan Büyükbay’ın, farklı bir kurgu ve akıcı bir dille yazdığı yeni kitabı 'Aşk Yolunda Bahaeddin' kitap raflarında yerini aldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:05
Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda Bahaeddin'

Fırat Alpdoğan Büyükbay kaleme aldığı 'Aşk Yolunda Bahaeddin' kitabı ile Mevlana'nın ailesinin gözden uzak kalmış hikayesini anlatıyor. Bir üniversite profesörü olan Ege karakterinin ağzından dinlediğimiz kitap, Mevlana'nın hayatındaki ilk ve en büyük öğretmeni ve babası, büyük  âlim, kendi devrinde birçok değerli üstad varken dahi Sultan-ül Ulema, yani Âlimler Sultanı olarak anılan Bahaeddin’in, Mevlana’nın annesi Mümine Hatun ve dedesi Belh Emiri Rükneddin’in, gözden uzak kalmış hayatlarını anlatarak bir döneme ışık tutuyor.

Aynı zamanda şifa eğitmeni, TV program sunucusu ve yapımcı olan Fırat Alpdoğan Büyükbay, kendi geliştirdiği bir şifa yöntemi olan 'Kalbin Şifası' ile bir çok şifacı yetiştirdi. 

“Madde, mana ile güzelleşir. Altmış ambar darın olsa, her öğünde bir kap yiyebilirsin. Altından yüz odalı sarayların olsa, tek bir odada yaşayabilirsin. Madem öyle, o vakit dünyayı ne sahiplenirsin.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülmeye Hazır Olun!
Gülmeye Hazır Olun!
Kültür Farklılığı Evliliği Ne Ölçüde Etkiler?
Kültür Farklılığı Evliliği Ne Ölçüde Etkiler?
Gümüş Kralı Dünya Markası Oldu
Gümüş Kralı Dünya Markası Oldu
Beyin Yorgunluğu Nasıl Anlaşılır?
Beyin Yorgunluğu Nasıl Anlaşılır?
Tek Çocuk Paylaşıma Kapalı Mı Oluyor?
Tek Çocuk Paylaşıma Kapalı Mı Oluyor?
Mükemmelliyet Gerekli Mİ?
Mükemmelliyet Gerekli Mİ?
Bahaneler Alışkanlık Yapar!
Bahaneler Alışkanlık Yapar!
Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu Cumhuriyeti Coşku İle Kutladı
Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu Cumhuriyeti Coşku İle Kutladı
Kıskançlığı Yenmenin Yolları Nelerdir?
Kıskançlığı Yenmenin Yolları Nelerdir?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim