Fırat Alpdoğan Büyükbay'dan 'Aşk Yolunda Bahaeddin'

Fırat Alpdoğan Büyükbay kaleme aldığı 'Aşk Yolunda Bahaeddin' kitabı ile Mevlana'nın ailesinin gözden uzak kalmış hikayesini anlatıyor. Bir üniversite profesörü olan Ege karakterinin ağzından dinlediğimiz kitap, Mevlana'nın hayatındaki ilk ve en büyük öğretmeni ve babası, büyük âlim, kendi devrinde birçok değerli üstad varken dahi Sultan-ül Ulema, yani Âlimler Sultanı olarak anılan Bahaeddin’in, Mevlana’nın annesi Mümine Hatun ve dedesi Belh Emiri Rükneddin’in, gözden uzak kalmış hayatlarını anlatarak bir döneme ışık tutuyor.

Aynı zamanda şifa eğitmeni, TV program sunucusu ve yapımcı olan Fırat Alpdoğan Büyükbay, kendi geliştirdiği bir şifa yöntemi olan 'Kalbin Şifası' ile bir çok şifacı yetiştirdi.

“Madde, mana ile güzelleşir. Altmış ambar darın olsa, her öğünde bir kap yiyebilirsin. Altından yüz odalı sarayların olsa, tek bir odada yaşayabilirsin. Madem öyle, o vakit dünyayı ne sahiplenirsin.”