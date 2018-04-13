Evlilikte Risk Faktörlerine Dikkat!

Evliliğin ilk dönemlerinde eşler birbirini yerlere göklere koyamazken genel itibariyle evliliğin ikinci yılından sonra düşünce yapılarının değiştiğini, hissettiklerini başlangıçtaki hislerle aynı olmadığını görmekteyiz. Kusurlar zaman geçtikçe görünmeye başlıyor ve tahammül azalıyor. Peki evlilikteki başlıca sorunlar ve risk faktörleri neler oluyor?

Cinsel yakınlığın arasına mesafe girmesi sorun faktörü olarak tanımlanmaktadır. Bunların dışında çiftlerin öfkesini kontrol edememesi problemlerin büyümesine ve duygusal yoksunluğa neden oluyor. Çiftlerin birbirine karşı dürüst olmaması evliliği kötü bir sonuca götürme konusunda ana etkendir. Aşağılayıcı ve iğneleyici tavırlar da tüm duyguları ve saygıyı da aşağı çeken etmenler arasındadır.

İletişimin başlıca koşulu etkin bir şekilde konuşmaktan ziyade dinlemektir de. Bu nedenle iletişim halindeyken her şeyden önce saygı sınırını asla aşmamak gerekiyor.