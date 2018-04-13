Erkeklerin Problemlere Yaklaşımı Kadınlardan Farklıdır!

Erkekler ve kadınların problemleri nitelendirme biçimini ve problemleri çözüm şekli birbirinden farklıdır. Kadınların problemlerde izledikleri yollara baktığımızda çoğu kadın aslında problemlerde tartışmayı bir paylaşım olarak görmektedir. Kadınlar erkeklere göre daha ayrıntı odaklı ve duygusal varlıklardır. Kadınlar problemin kendisiyle çözümünden daha fazla uğraşmaktadır.

Erkekler ise daha sonuç odaklı varlıklardır. Erkekler problemlerin direkt sonucuyla ilgilenir. Nedenleri onlar için çok çok önemli olmamaktadır.

Erkekler problemi çözüme ulaştırdıklarında aslında gücünü kendine de ispatlamış olur ve bu nedenle bunun gurunu yaşar.