Ergenin Gelişimine Ebeveyn Nasıl Katkı Sağlar?

Ergenlik döneminde çocuğun yaşadığı fizyolojik değişimler değil de psikolojik olarak yaşadığı değişim ve geçiş süreci ailelerin tutumlarını değerlendirmesi ve doğru davranış sergileyebilmesinin fazlasıyla önemli olduğu kritik süreci tanımlar. Ergen evde bağımsızlık ve öfke savaşı içerisinde olur. Bu durumla baş etmek çok kolay olmasa da tabi ki belli maddeler ile bu süreçte ailelerin dikkat etmesi gereken davranış şekillerini sıralayacağız.

Çocuğunuza kesinlikle sıcak bir aile ortamı sağlamanız gerekiyor.

Güvensizlik deneylerinden çocuğunuzu uzak tutmanız gerekiyor ve ona güvendiğinizi yansıtmanız gerekiyor.

Fazla koruyucu ve dediğim dedik tavırlar sergilememek gerekiyor.

Çocuğun yeteneklerini gözlemlemek ve yetenekleri konusunda çocuğa bilgi vermek gerekmektedir.

Çocuğunuzu dinlemeyi asla ihmal etmemeniz gerekmektedir.

Kararlarına olabildiğince saygı duymanız ve çocuğunuzun desteklemediğiniz kararlarına karşı neden desteklemediğinize dair nedenleri açıkça çocuğunuza söylemeniz gerekiyor.