Empati yapmak kolay değildir. Tam manasıyla karşımızdakini anlayabilmemiz için bir olgunluk seviyesine gelmek gerekmektedir.

Empatide kişinin karşısındakinin duygularını anlayabildiğini karşısındakine göstermesi gerekmektedir. Göstermediği sürece bu paylaşım olmadığı sürece yapılan empatinin bir anlamı kalmaz. Empati yapmak neye yarar diye düşünüyorsak hemen cevaplayalım.

Empati tüm sosyal ilişkilerimizi düzene sokmaktadır. Çünkü sosyal ilişkilerin düzenli olması için öncelikle iki kişi arasındaki iletişimin doğru yönde olması gerekmektedir. Doğru yöndeki iletişimin de yolu aslında bir bakıma etkin dinlemeden geçmektedir. Empati doğuştan gelen bir yetenektir. Taklit yeteneğiyle ilişkilidir. Fakat yine de kişiliğin gelişimiyle güçlenmektedir. Bir çocuğu yetiştirme tarzı çocuğun empati gelişimine direkt etki eder.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 10:49