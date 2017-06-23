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Donald Trump Köyünde Donald Trump'ı Tanımayanlar Var!

Hindistan'da bir yardım derneği, sağlık hizmetlerinin durumuna dikkati çekmek için ülkenin kuzeyindeki ufak bir köye ABD Başkanı Donald Trump'ın adını verdi.

23 Haziran 2017 Cuma 16:55
Donald Trump Köyünde Donald Trump'ı Tanımayanlar Var!

Sulabh Uluslararası Yardım Derneği, hem Hindistan ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek hem de Hindistan'daki sağlık hizmetlerinin durumuna dikkati çekmek için Maroda köyüne Trump'ın adını verme kararı aldı.
Yardım derneğinin kurucusu Bindeşvar Pathak, köye Trump'ın adını vererek, Hindistan genelindeki hıfzıssıhhanın geliştirilmesi çabalarını duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Pathak, "Trump, dünyada öncü bir ülkenin başkanı olduğu için onun adını seçtik" dedi.

Yeni ismi 'Trump Sulabh' olan köyde yaşayan 400 kişiden pek çoğu, Trump'ın kim olduğunu bilmese de bu vesileyle köydeki evlerine tuvaletler inşa edilecek olmasından memnuniyet duyuyor.

Basın mensuplarının da katıldığı açılışta, organizatörler köylülere, Trump'a ithafen 'Çok yaşa' anlamına gelen 'Zindabad' diye tezahürat yaptırdı.

Tuvaletlerin inşası için ABD'nin herhangi bir finansman sağlamadığı kaydedildi.

Başkent Yeni Delhi'nin 70 kilometre kuzeyinde bulunan Maroda köyünün yeni ismi resmi nitelikte olmadığından haritalarda görünmeyecek.

Hint yardım kuruluşu, özellikle kırsal bölgelerde yetersiz olan tuvalet sayısını arttırmak için ülke genelinde yaklaşık 600 bin köye tuvalet inşa etmeyi hedefliyor.
 



Son Güncelleme: 23.06.2017 17:16
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