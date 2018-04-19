Doğru İletişim Ortak Çaba Gerektiriyor!

Günümüzde insanların ‘’sen beni çok yanlış anladın!’’ gibi cümlelerini sıklıkla duyuyoruz. Herkeste bir tahammülsüzlük ve tükenmişlik mevcut. Bu tükenmişlik sabırsızlığı da beraberinde getiriyor.

Sabırsızlık ve önce benmerkezci düşünce yapısı bir zaman sonra insanların kendini ifade edememesine ve yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Özellikle kadın ve erkek ilişkilerinde iletişim sorunlarına daha fazla rastlıyoruz. Anlayış ve empati ne yazık ki çok seyrek görünüyor. Erkekler iletişimi sürdürmeyi istemekten kaçınıyorlar ve bir müddet sonra bu durum ister istemez öfke patlamalarına ve öfke nöbetlerine sebep oluyor. Kadınlar ve erkekler muhakkak anlaşabilirler.

Anlayış bu zıtlıkları ortadan kaldırmak için olmazsa olmazlardandır. Anlayışta ancak sabırla ve karşımızdakinin cümlesini bitirmesini bekleyerek olabilir. İletişim de saygı ancak bu şekilde sağlanabilir.