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Değişik bir konvoy: 100 motosikletli, gelin almaya gitti

Aydın Nazilli'de dünya evine giren genç çiftin en mutlu gününde, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'dan toplam 100 motosikletli arkadaşı eşlik etti.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:52
Değişik bir konvoy: 100 motosikletli, gelin almaya gitti

Nazilli'de dünya evine giren genç çifti, en mutlu gününde motosikletli arkadaşları yalnız bırakmadı. Diş teknisyeni gelin Gülsen Üstüner (30) ile damat Astsubay Necati Saraç'ın (34) düğün konvoyuna yaklaşık 100 motosikletli eşlik etti. Nazilli'den ‘Motonaz', Denizli'den ‘Mototeknik', Muğla'dan ‘Gümüş Kartal' ile Aydın, İzmir ve Manisa'dan ‘Efe Sürücüler' adlı motosikletli ekiplerin yanı sıra Doğa ve Yol Sürücüleri, Marsiyass VIP World ile Türk Cooper grupları da gelin alma konvoyunda yerini aldı. Genç çift, Nazilli Ordu Caddesi'nden başlayıp Sümer Park'ta son bulan konvoyun ardından görkemli bir düğün töreniyle mutluluğa adım attı.

Nazilli Özerler Düğün Salonu'nunda gerçekleşen düğüne, çiftin yakınları başta olmak üzere motosiklet grupları ve Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık da katıldı. Uzun zamandır hayalini kurduğu düğün törenini gerçekleştirdiğini belirten damat Necati Saraç, motosikletin kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Motosikleti çok seviyorum. En mutlu günümüzde de farklı, sıra dışı bir etkinlik olsun istedik. Sağolsun Motonaz grubu üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden motosiklet tutkunu arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Gelin almaya motosikletlerimizle gittik. İlginç bir gelin alma oldu. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık" dedi.

Son Güncelleme: 14.09.2017 12:29
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