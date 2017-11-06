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Değersizlik Duygusu İle Nasıl Başa Çıkılır?

Kişi, kendine karşı içinde beslediği değersizlik duygusunu farklı boyutlarda sosyal çevresine yansıtma yoluna gitmektedir. Genel itibariyle kendindeki değer açığını kapatmak isteyen birey, çevresine acımasız eleştiriler yapıp, karşısındakileri küçümseyerek kendini nötrlemiş olur. 

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:06
Değersizlik Duygusu İle Nasıl Başa Çıkılır?

Değersizlik duygusu yaşayan kişi, çoğu zaman küçümseyici davranışlarda bulunduğunu düşünmez. Değersiz hisseden birey, çevresinde ona değer veren kişileri otomatik olarak çok barındırmaz. Bu nedenle duygusal ilişkileri de uzun süreli olmaz. Genel olarak onlara değer veren ve öven kişilerden bir süreliğine kendi değerini tatmin eder ve ilişkiyi sonlandırma yoluna gider. Kişi böylelikle kısa süreliğine kendini iyi hissetmiş olur. 

Kendine Değer Vermeyen Kişiler Nasıl Ayırt Edilebilir?

Değersizlik duygusu içerisinde hayatını sürdüren erkeklerde, öfkeli duruşlar hakimdir. Sürekli mükemmel ve güçlü görünmek isterler. Ani kararları vardır. Birden bire evlenme kararı alır, evlenir ve aniden boşanabilir. Çok aşık olarak evlendiği kişiye evlendikten sonra herhangi bir vasıfa koyulmayacak hareketler gösterebilir. Çapkınlık yapmadan kendini mutlu hissedemeyeceğini düşünür. Alışkanlıklarına bağımlıdır. 
Değersizlik duygusu hakim olan kadın ise eril(erkek) enerjisi yaymaktadır. Tavırları bazı yerlerde erkek tavırlarına dönüşebilir. Bakış açısının herkesten farklı olduğunu düşünebilir. Karşı cinste sürekli biçimde bir iz, etki bırakma çabası vardır. Bu kadınlarda aşık olduğunu sanma duygusu çok hakimdir. 

Değersizlik Duygusu İçindeki Birey Bu Duygu İle Nasıl Başa Çıkabilir?

Geçmişte aile odaklı travmalar, sıkıntılar yaşanmış olabilir. Fakat durum ne olursa olsun kişinin geçmişiyle barışma yoluna gitmesi gerekmektedir. Geçmiş an'a ve geleceğe etki etmemelidir.
Kişi kendiyle barışık olmalıdır. Ekonomik düzeyi ve duygusal ilişkileri ne boyutta olursa olsun bu süreçten sonra kendi farkındalığını algılayan ve bununla barışan kişi ne istemediğini daha iyi anlayacak ve tekrar hatalarına düşmeyecektir.

Kişinin kendini değersiz hissettiği yanlarına daha fazla sarılıp, o duyguya değer verip, arada kalmışlığın pozitifliğini ortaya çıkarmalıdır.İnsan değeri bir başkasının size verdiği değerle ölçülmez. Değer kişiye doğuştan verilen bir duygudur. Önyargılardan sıyrılmak gerekiyor. Kişilere şans vermeli ve tanıdıktan sonra yorumda bulunmak gerekmektedir. Biri kişi sizebir adımla geliyorsa o kişiye karşı yine bir adımla karşılık vermek gerekmektedir. Merkez haline gelen hiçbir ilişki uzun süreli olmamaktadır.

Kendi hatasına kabulü olmayan kişinin başkasının hatasına toleransı kalmaz. O nedenle kişinin affetmeye önce kendinden başlaması gerekmektedir.


Psk ve Uzman Aile Danışmanı
Serap Ağalar

Son Güncelleme: 06.11.2017 16:01
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