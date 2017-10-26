Çocukta 2 Yaş Sendromu Nasıl Atlatılır?

Ergenlik dönemi nasıl ki bilindiği üzere kişide duygu iniş çıkışları yaratabildiği ve öfkeleri daha çok yaşatan bir dönemse aynı şekilde bebeklikten çocukluğa geçişi temsil eden 2 yaş, benzer tepkileri doğurmaktadır. 2 yaş sendromunda çocuklarda görülen en büyük özellik, negatif tutum sergilemeleri olmaktadır. Bu döneme kadar özellikle anne ile hareket eden çocuk bu yaş itibariyle artık anneden bir nebze uzaklaşma, kendi becerilenin yavaş yavaş farkındalığını kazanma ve eşyalar ile iletişim haline geçme aşamasına gelir. Bu durum ise çocuğun anne ve babası ile çatışma duygusunun ilk yaşandığı evre olarak kabul edilebilir.

Anne ve babanın sabrını zorlayan bu süreçte, çocuk özellikle bir şeyler yeme konusunda ‘’yemeyeceğim’’ şeklindeki tepkileri gösterebilmektedir. Çoğu durumu zor kabullenme ve özellikle reddetme davranışlarını sergilemeye başlar. Çocuk bu durumda duygularını net olarak ifade etmekte de zorlandığı için iç dünyasında duygu bunalımları yaşayabilmektedir.

2. Yaş Sendromunda Anne ve Baba Çocuğuna Karşı Nasıl Bir Tutum İçerisinde Olmalıdır?

Çatışmalara son vermek için ilk olarak, anne ve babanın ilişkisinin pozitif yönde olması gerekmektedir. Tabi ki olumsuz olaylar ve gerginlikler eşler arasında rastlanılabilir bir iletişim şeklidir. Fakat bu iletişimin hiçbir şekilde çocuğa yansıtılmamalıdır.

Çocuğunuza karşı gücünüzü her zaman hissettirmeniz gerekiyor. Kendi kişisel güveninin tam manasıyla oluşturabilmesi için çocuğa bulunduğu ortam içerisinde güven verilmesi gerekiyor. Duyguların en güzel ifade biçimi şefkattir. Çocuk, şefkat ve sabır duygusundan mahrum bırakılmamalıdır.

Çatışma evresinde anneden isteğini elde edemeyen çocuk babaya gider fakat anne ve baba ağız birliği yapıp tek bir ortak payda davranışıyla çocuğa isteklerini sunmalıdır. Tutarlı ve belli kurallar içerisinde olmak, her zaman çocuğun psikolojisinin sağlıklı olmasına olanak sağlar.

Çocuğunuza karar mekanizması oluşturmanız gerekmektedir. İki seçenek üzerinden isteklerini değerlendirip seçim yaptırtmaya özen göstermek gereklidir.

Anne ve babanın bu dönemin geçici olduğu ve idare etme noktasında büyük görev üstlendiklerini unutmaması gerekiyor. Değişim ve geçiş süreçleri her zaman sancılıdır. Fakat önemli olan; büyük farkındalıklar, şefkat ve anlayış duygusuyla hareket etmektir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar