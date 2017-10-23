Çocuklarımıza Neden Masal Anlatmalıyız?

Teknolojinin gelişimi bir yandan güzellikler sağlarken, diğer yandan masallarla büyüyen eski nesli oldukça aratmaktadır. Televizyon ve bilgisayarların hayatımıza girmesiyle çocuğun yanlışı, doğruyu, iyiyi, kötüyü ayırt edebildiği ve işitsel hafızasını güçlendirmesini sağlayan geleneksel değerimiz masallar, gerçekten ‘’bir varmış bir yokmuş’’ haline geldi.

Masalların Çocuklar Üzerindeki Faydaları Nelerdir?

Masallar çocukların ideal insanı keşfetmesini sağlamaktadır. Çocuğa masal içerisindeki kahramanları tanıtırken, çocuk neyin yapılıp yapılmaması gerektiği genel kavram bilgilerine zihinsel olarak kodlanabilmektedir.

Çocuklara uyumadan önce anlatılan masallar, uyku problemi çeken çocuğunuzun daha stressiz ve sağlıklı bir uyku geçirmesine olanak sağlar. Masalı dinleyen çocuğun betimleme gücü gelişir ve bu betimleme gücü ile hayal dünyasını kolayca genişletir. Yaratıcılık yönünün gelişmesine katkı sağlayan masallar, ciddi anlamda çocuğu bilgi sahibi yapar, dinlemekten sıkılmasını önler.

Ebeveynlerle iletişimi kuvvetlendiren masallar, özellikle çalışan anne babaların daha çok özen göstermesi gerektiği bir aktivite olmalıdır. Televizyon başında zaman geçiren çocuk, yeri geliyor sağlıksız görüntülerle de karşı karşıya kalabiliyor. Masallar sayesinde bir nebze olsun çocuğunuzu kirli görüntülerden arındırıp kendi dünyasını oluşturmasına yardımcı olursunuz.

Masal Seçimine Dikkat Edilmelidir

Her masal her yaş grubu için uygun olmamaktadır. İçerisinde ürkütücü, olağanüstü olaylardan bahseden masallar olmamasına ve korku, ölüm gibi temalarda uzak masallar tercih edilmesine kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özellikle 1 ve 3 yaş arası çocuklar için, daha eğlenceli karakterlerin içerisinde bulunduğu masallar olmasına özen gösterilmelidir. Daha anlaşılırlığı kolay ve kısa masallar tercih edilmelidir. 3-4 yaş arası çocuklar için ise, masaldaki karakter sayılarının fazla olmasına özen göstermek gerekmektedir. O yaş grubundaki çocuklar, olumlu ve olumsuz kavramlar arasında ayırım yapabilmektedir. 4-5 yaş arasındaki çocuklar artık realite ile hayal arasındaki dengeyi kurabilmektedirler. Masalı dinlerken onun kafasında soru işaretleri yaratıp cevabını verebileceğiniz tarzda masallar olmasına dikkat edilmelidir. 5 yaş üzeri çocuklar artık masallar adına yorum yapabilmektedir. Kendi sonuçlarını oluşturabilmektedirler.

Çocuğa masal dinlemeyi aşıladıktan sonra masal yazmayı öğretmek çok önemlidir. Yazdığı masalı çocuğa anlattırmak hem onun hayal dünyasını keşfetmenizi hem de bunu anlatırken özgüveni yüksek bir şekilde kendini ifade etmesine katkıda bulunmanızı sağlar Ebeveynler, her gece çocuğu uykuya dalmadan hemen önce uzunluğu ve kısalığı önemli olmadan muhakkak bir masalı çocuğuna hediye etmelidir. Çocuğunuzla temas kurarak okuyacağınız her masal çocuğunuzun sevgi dolu ve iyimser bir birey olmasını sağlayacaktır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar