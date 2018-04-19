Çocuklar Sanal Hayatı Gerçek Hayat Zannediyor!

Geçmiş zamanlarda çocukları dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirir ya da oyuncaklarıyla oynayarak zamanını kaliteli geçirirlerdi. Fakat son birkaç yıldır teknolojinin de gelişimiyle çocuklara ulaşan zararları da görebiliyoruz. Çocukların çoğu adeta bilgisayara ve ordaki oyunlara bağımlı hale gelmiş bulunmakta. Bilgisayarı elinden almaya kalkınca ağlama nöbetleri geçiren çocuklar okul dönemine geçtiklerinde de ne yazık ki derslerinde başarı gösteremiyor. Kitap sıkıcı gelmeye başlıyor çünkü bilgisayardaki renkli hayata alışıyorlar.

Çocuklar sanal hayat ile gerçek hayat ayrımını yeterince yapamıyorlar. Şiddet içerikli oyunlar oynayan çocuklar hırsından ve model almasından kaynaklı çevresine şiddet uygulamaya başlıyorlar. Saldırgan davranışları benimseyen çocuk gerçek hayattaki kuralları tanımaz bilmez söz dinlemez hale geliyor. Bu nedenle çocuğunuza günde en fazla 1 saat bilgisayarla zaman geçirme sınırı koymanız gerekiyor. O anda da yine gözleminizi üzerinden eksik etmemeniz gerekiyor.