Çocuğunuz Telefona Düşkünse Dikkat !

Aile İçi İletişim Oldukça Önemli

Çocukları ile yeterli iletişimde bulunmayan anne ve babaları gözlemlediğimde çocuğun eline, tablet ya da telefonu verdiklerini iletişimi olan durumdan daha da düşürdükleri dikkatimi çekiyor. Çocuk tüm duygularını telefon ya da tabletteki oyunlarla harmanlıyor.

Özellikle çocukların karakter özellikleri 8 yaşına kadar şekillendirilebiliyor. Çocuğun dikkat algısını çocuğa yeterli iletişimi kurmadan vermeye çalışan aile, çocuk okula başladıktan sonra ''çocuğum ders çalışmak istemiyor!'' diyerek stres yaşıyor.

Çocuğun beyni ve algısı telefon ve bilgisayardaki o renkli dünyaya alıştığı için, ders çalışmak zorunda olduğu kitaplar ona renksiz ve sıkıcı geliyor. Her ne kadar bunun için artık kitaplar da dikkat çekici şekilde yapılsa da, teknolojik aletlerin vermiş olduğu renkli ve hareketli dünyayı onlara sunamıyor. Buna alışan çocuğun malesef derslerindeki başarısı düşüyor.

Olması gereken ise; çocuğun 8 yaşına kadar hiçbir monitörle tanışmamasıdır. Günümüzde bunu yapan aile sayısı nerdeyse yok denecek kadar az. Belli bir telefon ve tablet sistemine alıştırılan çocuk için hiç değilse saatlerini düşürerek bu alışkanlığından vazgeçirilmesi gerekiyor.

Özellikle gece yatmadan önce çocuğa tiyatral bir şekilde masal okunmalı ve rahat bir uykuya elinde telefonla değil masalın renkli dünyası ile dalmasına önem vermek gerekmektedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar