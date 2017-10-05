Çocuğum Yalnız Uyumuyor! Ne yapmalıyım?

‘’Anne- baba ben uyuyamıyorum, yanınızda uyuyabilir miyim?’’ cümlesi nerdeyse her anne ve babanın duyduğu sözlerdir. Çocukların kendi yataklarında uyuyamamasının çeşitli nedenleri olmaktadır. Fakat bunların en başında gelen anne ve babanın kendilerine karşı duydukları güven ile ölçülmektedir. Yalnız uykunun ‘’güven’’ konusuyla olan ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Anne ve babanın kendisini sorgusu ve çocuklarını yetiştirme şekli çok önemlidir. Çocuk anne ve babanın yanında uyuyunca, onlara olan bağlılığını pekiştirir. Özellikle 3-4 yaş arası çocuğa sahip ebeveynlerin bu süre zarfında tutumlarını korumaları ve sabırlı olmaları gerekir. Çocuğa bu nedenle ses yükseltmek veya onu incitici sözler söylemek çok yanlış bir davranış şeklidir. İlk etapta çocuğa anlayışlı ve sevgi dolu bir tavırla yalnız yatması gerektiği ifade edilmeli ve keskin davranış şekillerinden uzak durulması gerekmektedir

Çocuğun kendisine olan güvenini sağlayabilmesi için temelde yani doğduğu andan itibaren ona güven ortamı sağlama koşuluyla yatağının ayrı olması gerekmektedir. Zaman zaman uyku problemlerinin çıkması olağandır bu durumda telaşa gerek yok fakat bu problemlerin bazıları çocuğun ileriki yaşlarına kadar sürebilmektedir. Bu dönemde, inatlaşma ve çatışmaların seviyesi üste ulaştıysa ebeveynin tam da o an çocuğunun büyümesiyle ilgili neler hissettiği sorusunu kendine sorması gerekiyor.

Korku filmi izleyen, şiddet içerikli oyunlar oynayan, arkadaşları tarafından abartı olağanüstü hikayeleri duyan çocukta da uyku problemleri görülebilmektedir. Ebeveyn olarak bu konuda çocuğunuzu takip etmeniz, izlediği filmlerin ve oynadığı oyunların içeriklerini incelemeniz gerekiyor.

Yalnız uyuyamama probleminde, ebeveynlerin çocuğa kızması çocuğun ifadelerini yasaklayıcı niteliktedir. Bu durum çocuğunuzun kendisine daha güvensiz olmasına ve kötü hissetmesine neden olur. Çocuğun kişilik sınırlarını bilebilmesi için ebeveyn olarak sadece ona güven veren iki kişiye ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Bu problemlerin başı, model aldığı anne- babanın birbirleriyle olan iletişimi, çocukla olan iletişimi ve çocuğunuzun sosyal çevresi ile olan ilişkisinin karması niteliğindedir. Çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel gelişimini tam olarak tamamlayabilmesi için yalnız uyumaya alışması gerekiyor. Bunu sakin ifadelerinizle gerçekleştiremiyorsanız sevdiği bir oyuncağı ona hediye edip onunla uyuması beklenilebilir. Sevdiği küçük bir hayvan da çocuğunuza odasında bir arkadaş olabilir ve bu sorun çocuğa yüklenen sorumlulukla giderilebilir. Bunlara rağmen sorun devam ediyor ve bu problem ağlama nöbetlerine kadar gidiyorsa bir Aile Danışmanına başvurmanız gerekmektedir.

Psk. ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar