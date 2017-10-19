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Çekingenliğiniz Sosyal Fobiye Dönüşmesin

Çekingenlik denildiğinde toplum bu özelliği genellikle karakter ile özdeşleştirir. Çekingenlik bir karakter özelliği olabileceği gibi, bazı psikolojik problemlerin olabileceği yargısını da verir.

19 Ekim 2017 Perşembe 13:27
Çekingenliğiniz Sosyal Fobiye Dönüşmesin

Kişinin ebeveynleri tarafından yetiştiriliş tarzı, okul dönemi ve geçen zamanla tüm sosyal yapısı bireyin bu toplumsal yapıya bakış açısının değişmesine hatta bazı durumlarda da korkmasına neden olabilmektedir.

Çekingenlik ve utangaçlık, hemen hemen her bireyde belli ölçülerde görülebilmektedir. Fakat bu durum kişinin toplumdan soyutlanmasına sebep oluyorsa bu artık fobiye dönüşmek üzeredir. Sosyal fobi de diğer tüm fobiler gibi bir psikoloji rahatsızlığı türüdür. Sosyal fobiye sahip birey, sürekli hayatını kendi içinde yaşamak ister, sürekli bir endişe duygusu hakimdir ve kendini yetersiz hissettiği konularda ani tepkiler verir. Akabinde titreme, kalp çarpıntısı gibi belirtiler gösterir.

  • Özellikle çocuklarda ve ergenlerde görülen sosyal fobide, aileye oldukça büyük görev düşmektedir. Çocuğunuzda sosyal fobi olup olmadığını anlamanız için şu davranış şekillerine dikkat etmelisiniz.
  • Çocuğunuz hiç kimse ile diyalog kurmak istemiyor ve öfkeleniyorsa
  • Ebeveyn olarak sizinle dahi iletişim kurmuyor, kendi kendine ağladığına şahit oluyorsanız
  • Özellikle okulda öğretmeni karşısında utanıyor ve kekelemeye başlıyorsa
  • Rüyalarında çok sık konuşup bağırma nöbetleri geçiriyorsa
  • İnternet ve televizyon bağımlılığı varsa ve dikkat eksikliği yaşıyorsa

Bu yukarda bahsedilenler çocuğunuzun sosyal fobi davranış belirtileri taşıdığını gösteriyor. Yetişkin bireylerde ise bu davranış şekilleri biraz değişiklik göstermektedir. Bu davranış belirtileri ; göz teması kurmaktan korku duymak, ‘’hayır’’ diyememek, tek başına zaman geçirmekten endişe duymak, yeni tanışılan kişilerle iletişim kurmakta zorlanmak, yabancı yerlere gidememek ve bunlara bağlı olarak çarpıntı, terleme ve titreme gibi tepkimeler sosyal fobi niteliği taşımaktadır.

Sosyal fobi kişinin zihninde oluşmaktadır. Zihin sizi kontrol edebilmektedir. Bu tepkileri kendinizde görüyorsanız negatif düşüncelerin farkına varmalı ve sosyal fobi sosyal hayatınızı daha fazla ele geçirmeden bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

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