Çadırda kalıp, meşe odunu kömürü yapıyorlar

Konya'nın Hadim İlçesi'ne, Mardin ve Kahramanmaraş'dan gelen aileler, ormanlık alandan topladıkları meşe odunlarını mangal kömürü haline getiriyor.

Toros Dağları eteklerinde bulunan Hadim İlçesi'ne yaz sezonunda Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye'den gelen aileler, meşe odunlarını toplayıp, onlardan mangal kömürü yapıyor. Orman Bölge Müdürlüğü, ömrünü tamamlamış ve kurumak üzere olan meşe ağaçlarını ihale usulüyle yüklenici bir firmaya veriyor. Firmada, uzmanlar tarafından belirlenen ağaçların toplanıp kömür haline getirilme işini ailelere yaptırıyor. Memleketlerinden göç edip Hadim'e gelen ve çadırda yaşam süren aileler de, çoluk çocuk önce belirlenen meşe ağaçlarını kesip, traktörle çadırın bulunduğu Çakıllı Seke Mevkii'ne getiriyor. Ardından odunları parçalara ayırıp istifliyor. İstiflenen odunların üstü toprakla örtülerek ocak haline getiriliyor ve ortasındaki boşluktan ateş yakılıyor. Bu ateş, gece ve gündüz aile bireyleri tarafından sürekli kontrol ediliyor ve yaklaşık 20 gün yanıyor. Ateş tamamen söndükten sonra odunlar, mangal kömürüne dönüşmüş oluyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden ailesiyle birlikte gelen Ali Tosun, "Bizler her yıl ailecek gelip meşe odunundan mangal kömürü yapıyoruz. Eşim, oğlum ve gelinim burada birlikte çalışıyoruz. Sezon başında 8 aile vardık. Şimdi 3 aile kaldık. Onlar, işlerini bitirip memleketlerine döndüler. Biz de işimiz bittikten sonra memleketimize döneceğiz"' dedi.

Her ailenin şirketle anlaştığı miktarda kömür yapıp işini sonlandırdığını belirten Ali Tosun, ''Bizler yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Bu yıl bu bölgeyiz. Belki önümüzdeki yıllarda farklı bölgelerde oluruz. Aile bireyleri olarak hepimiz çalışarak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Kazancımızda yaptığımız kömür miktarına göre değişiyor. Ortalama kişi başı yevmiyemiz 50 ila 60 liraya geliyor. Yazın kazandığımız parayla da kışın geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz'' dedi.

