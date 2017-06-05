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Bitlis'te Ay Yıldızlı Ramazan Pidelerine Büyük İlgi

Bitlis'in Ahlat İlçesinde ay yıldızlı ramazan pideleri büyük ilgi görüyor. Vatandaşların rağbet ettiği pideler görüntüsü kadar lezzeti ile de beğeniliyor.

05 Haziran 2017 Pazartesi 15:44
Bitlis'te Ay Yıldızlı Ramazan Pidelerine Büyük İlgi

BİTLİS’in Ahlat İlçesi'nde fırıncı Hakan Gözel, Ramazan ayına özel olarak çıkardığı ay yıldızlı çöreklerin ilgi göndüğünü söyledi.

Ramazan ayı ile birlikte yoğun iş temposuyla çalışan fırıncıların yüzü gülerken, bu aya özel hazırlanan çeşit çeşit ekmek ve çörekler ise vatandaşın ilgisini çekiyor. İlçede fırın işleten Hakan Gözel'in ise yaptığı ay yıldızlı çörekler büyük ilgi görüyor.

Vatandaşların çörek için sıra beklediğini belirten Gözel, "Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız ay yıldızlı çörekler oldukça beğeniliyor. Vatandaşlar çoğu zaman bu çörekler için sıra bekliyor. Çörek hamurumuzun üzerine susam ve çörek otu ile verdiğimiz ay yıldız şeklini gören çörek almadan fırından çıkmıyor. Çöreklerimizin yanı sıra çeşit çeşit ekmek çıkartıyoruz" dedi.



Son Güncelleme: 05.06.2017 16:02
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