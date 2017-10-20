Bir Terapi Yöntemi Olarak Gülümsemek

Gülümsemek; kişinin duygularını olumlu bir şekilde karşısındakine yansıttığı yüz ifadesidir. Her insan yaşamı boyunca belli zorluklar ve olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Bu yüzünün gülmemesi gerektiği anlamına gelmez. Kişi kendi gücünü, gülümsemesinden aldığı taktirde üstesinden gelemeyeceği hiçbir problemi kalmaz.