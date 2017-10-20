Bir Terapi Yöntemi Olarak Gülümsemek

Gülümsemek kişiye ne tür bir güç verdiğinden bahsedelim;
- Güldüğünüz andan itibaren insan beyni stres seviyesini düşürmektedir. Kişinin beyni, tebessüm ederek bile mutluluk hormonu salgılamaktadır.
- Güven konusunda gülümsemenin payı çok büyüktür. Gülümseyen bir kişi her zaman çevresinin güvenini kolaylıkla kazanabilmektedir. Gülümseyen her insan, daha dışa dönüktür ve güvene değer görülmektedir. Kendi adına da çevresine güveni yüksektir.
- Gülümsemek hoşgörüyü beraberinde getirmektedir. Herhangi yanlış olan bir tutumda dahi hafifçe gülümsendiği taktirde karşıdaki kişilerden hoşgörüyü görme ihtimali yüksektir.
- İnsanın yaşadığı olumsuzlukları ve acı duygularını aza indirmektedir. Gülümsemek için kişi kendini zorlasa dahi ruh hali iyileşebiliyor.
- Gülümsemek, kişinin dikkatini bir merkeze toparlayabilmesini sağlar. Kişi öfkeli ve sinirli olduğunda stresten gözleri etrafında olup bitenleri görmeyebilir. Bu nedenle de kırıcı olabilir. Gülümseyerek öfke kontrolü sağlanır.
- Gülümsemek çevrenizin de gülümsemesine yardımcı olur. Gülümseme %50 oranında bulaşıcı ve karşılıklıdır.
- Bağışıklık sistemine destek veren gülümseme eylemi, kişiyi hastalıklara karşı daha dirençli yapmaktadır.
Sosyalleşmek istiyorsanız kaşlarınızı çatmak yerine gülümsemeyi deneyin. Çünkü gülümsediğinizde karşı tarafa verdiğiniz mesaj arkadaşlığa, konuşmaya ve sosyalleşmeye açık olduğunuz mesajıdır.
Psk ve Uzm. Aile Danışmanı
Serap Ağalar