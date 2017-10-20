Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108148
ALTIN
151.554
DOLAR
3.6755
STERLİN
4.8362
EURO
4.3314
Doktorlar'dan ilginç uyarı ; Yaşlılara yer vermeyin !
Doktorlar'dan ilginç uyarı ; Yaşlılara...
Ak Parti'de istifalar gelmeye başladı !
Ak Parti'de istifalar gelmeye başladı...
Bülent Ersoy ilk kez bir dizide rol alacak ! Çukur dizisi hangi kanalda ?
Çukur dizisi hangi kanalda ?
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor mu ?
Mustafa Sandal ile Emina Sandal...

Bir Terapi Yöntemi Olarak Gülümsemek

Gülümsemek; kişinin duygularını olumlu bir şekilde karşısındakine yansıttığı yüz ifadesidir. Her insan yaşamı boyunca belli zorluklar ve olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Bu yüzünün gülmemesi gerektiği anlamına gelmez. Kişi kendi gücünü, gülümsemesinden aldığı taktirde üstesinden gelemeyeceği hiçbir problemi kalmaz.

20 Ekim 2017 Cuma 14:25
Bir Terapi Yöntemi Olarak Gülümsemek

Gülümsemek kişiye ne tür bir güç verdiğinden bahsedelim;

  • Güldüğünüz andan itibaren insan beyni stres seviyesini düşürmektedir. Kişinin beyni, tebessüm ederek bile mutluluk hormonu salgılamaktadır.
  • Güven konusunda gülümsemenin payı çok büyüktür. Gülümseyen bir kişi her zaman çevresinin güvenini kolaylıkla kazanabilmektedir. Gülümseyen her insan, daha dışa dönüktür ve güvene değer görülmektedir. Kendi adına da çevresine güveni yüksektir.
  • Gülümsemek hoşgörüyü beraberinde getirmektedir. Herhangi yanlış olan bir tutumda dahi hafifçe gülümsendiği taktirde karşıdaki kişilerden hoşgörüyü görme ihtimali yüksektir.
  • İnsanın yaşadığı olumsuzlukları ve acı duygularını aza indirmektedir. Gülümsemek için kişi kendini zorlasa dahi ruh hali iyileşebiliyor.
  • Gülümsemek, kişinin dikkatini bir merkeze toparlayabilmesini sağlar. Kişi öfkeli ve sinirli olduğunda stresten gözleri etrafında olup bitenleri görmeyebilir. Bu nedenle de kırıcı olabilir. Gülümseyerek öfke kontrolü sağlanır.
  • Gülümsemek çevrenizin de gülümsemesine yardımcı olur. Gülümseme %50 oranında bulaşıcı ve karşılıklıdır.
  • Bağışıklık sistemine destek veren gülümseme eylemi, kişiyi hastalıklara karşı daha dirençli yapmaktadır.

Sosyalleşmek istiyorsanız kaşlarınızı çatmak yerine gülümsemeyi deneyin. Çünkü gülümsediğinizde karşı tarafa verdiğiniz mesaj arkadaşlığa, konuşmaya ve sosyalleşmeye açık olduğunuz mesajıdır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 20.10.2017 14:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siz Hangi Renksiniz? Renklerle Kişilik Analizi
Siz Hangi Renksiniz? Renklerle Kişilik Analizi
Çekingenliğiniz Sosyal Fobiye Dönüşmesin
Çekingenliğiniz Sosyal Fobiye Dönüşmesin
Her evlilik mükemmel mi?
Her evlilik mükemmel mi?
Yaygın Madde Kullanımında Ailelere Düşen Görevler
Yaygın Madde Kullanımında Ailelere Düşen Görevler
Yalnızca Kendine Yazacağın Bir Mektubun Olsun
Yalnızca Kendine Yazacağın Bir Mektubun Olsun
Tahmin mi Altıncı His mi?
Tahmin mi Altıncı His mi?
1001 Sanat Oyuncu Tayfası Birbirinden Güzel Atölye ve Oyunlarla Sezonu Açıyor!
1001 Sanat Oyuncu Tayfası Birbirinden Güzel Atölye ve Oyunlarla Sezonu Açıyor!
İnsanı Eyleme Geçirmekten Alıkoyan Pranga: Kararsızlık
İnsanı Eyleme Geçirmekten Alıkoyan Pranga: Kararsızlık
Hezarfen Çelebi'nin Galata'dan Üsküdar'a uçuşu, tekrarlanıyor!
Hezarfen Çelebi'nin Galata'dan Üsküdar'a uçuşu, tekrarlanıyor!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim