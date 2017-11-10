Bir 'Kapak' Deyip Geçmeyin, Biriktirin 'Kapak Olsun!'

Basit ve kolay uygulanabilir kampanya sayesinde, her türlü plastik kapak ile ortapedik engelli bir insanın özgürce hareket etmesine sizde katkıda bulunabilirsiniz.

Sanıldığının aksine, kampanya sadece su şişelerine ait mavi kapaklarla sınırlı değil. Diş macunu tüplerinin kapakları, yağ şişesi kapakları, şampuan kapakları, meşrubat şişelerinin kapakları gibi her renkteki katı plastik kapak kampanya kapsamına giriyor. Toplanan kapakların geri dönüşümü sayesinde elde edilebilecek gelirin tamamı, tüm denetim ve kontrollere açık bir şekilde, akülü ve manuel tekerlekli sandalyeye kavuşmayı bekleyen insanlara ulaşıyor.

Ege Üniversitesi'nin 2011 yılında başlattığı kampanyayı, 2013 yılından beri Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yürütüyor. Bu sebeple bir dönem kampanyanın sona ermiş olması ile ilgili çıkan haberlerin herhangi bir doğruluğu yok. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği de bu devamlılığa vurgu yapmak adına “Kapak Olsun” adıyla muhteşem bir video çekti.

Türkiye’de 150 bin omurilik felçlisi var ve her yıl ortalama 2 bin 500 kişi omurilik felçlisi oluyor. Plastik kapakların çöpe atılmayıp, toplanması halinde siz de pek çok kişinin hayatına dokunabilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve kapak toplama merkezlerini öğrenmek için kapakolsun.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.