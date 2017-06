​​​​​​​Bigadiç Belediyesinden Ayran Çeşmesi!

Bigadiç'te 3 yıldan bu yana Et ve Süt Festivali düzenleyen Bigadiç Belediyesi, her ayın son perşembesini 'süt günü' ilan ederek kurduğu çeşmeden halka ücretsiz süt dağıttı. Belediye, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 'süt günü'nü 'ayran günü'ne çevirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan çeşmeden binlerce kişiye soğuk ayran ikram edildi.



Bigadiç Belediye Başkanı AK Partili İsmail Avcu, ayran dağıtımının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Biz hayvancılık ve tarım faaliyetlerimizi öne çıkarmak için yılda bir kez Et ve Süt Festivali düzenliyoruz. Bu yıl üçüncü kez 30 binden fazla hemşerimizle beraber olduk. Her ayın son perşembesinde sürdürdüğümüz süt gününü ise 6 ve 9'uncu aylar arası ayran günü ilan ettik. Sıcak havalarda ayran sağlığa faydalı. Farkındalık oluşturmak ve ürünlerimizi il ve ülke genelinde duyurmak için bu faaliyeti sürdürüyoruz" dedi.



Kaymakam Altuğ Çağlar ise Bigadiç'in et ve süt açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "85 bin büyükbaş, 65 bin küçükbaş ve 100 civarında kümes sayısı ile bölgenin et ve sütünü karşılayan bir bölgedeyiz. Özellikle Afrika sıcaklarının hissedildiği günlerde süt dağıtımını bu haftadan itibaren ayrana çevirdik. İnsanlar ayran tüketerek biraz rahatlamış oluyor" dedi.



Ayran dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren Nasır Demir, "Baktık burada bir çeşme var. Su yerine ayran içtik. Buz gibi. Bunları yapanlara teşekkür ederiz" dedi.



Bayram Özcan da "Ayran bizim milli içeceğimiz. Sağlıklı ve insanlara çok faydalı. Belediyemiz bunu düşündüğü için teşekkür ediyorum" dedi.