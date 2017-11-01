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Beyin Yorgunluğu Nasıl Anlaşılır?

Kişinin yaşamı içerisinde yoğun stres altında kaldığı dönemler olabilmektedir. Fakat önemli olan bu dönemi psikolojik ve fizyolojik şekilde nasıl rahat atlatabildiğidir.

01 Kasım 2017 Çarşamba 17:28
Beyin Yorgunluğu Nasıl Anlaşılır?

Beyin yorgunluğuna neden olan belirli yaşayış tarzı, düşünce ve davranışlar sonucu kişiler; ‘’çok yoruldum ve karar almakta artık çok zorlanıyorum, her şey çok yoğun, düşüncelerimi anlamakta güçlük yaşıyorum!’’ gibi cümle kalıplarını kullanırken bulabilmektedir.

Beyin Yorgunluğu Belirtileri Nelerdir?

  • Yoğun stres sonucu yaşanan baş ağrıları ve uykusuzluk
  • Aşırı tahammül düşüklüğü ve kimseyi dinlemeyi istememe hissi
  • Aşırı alkol kullanımı
  • İşlerini takip etmekte zorlanmak ve kararsızlık
  • Öfke kontrolünü sağlamada pürüzlerin yaşanması

Beyin Yorgunluğu Nedenleri

  • Yoğun çalışma temposu
  • Hastalık sebebiyle kullanılmış ya da kullanılmakta olan ilaçlar
  • Vitamin eksikliği ve takviyesinin olmaması ( B 12 folik asit, tiroit hormonları işlevselsizliği)
  • Elektronik eşyaların yaydığı radyasyon
  • Küçük ve dar alanlarda atmosferi solumaya çalışmak
  • Özgüven eksikliği sonucu ‘’hayır’’ diyememe ve fedakarlıkların bir zaman sonra değer görmemesi

Beyin Yorgunluğuna Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

  • Kişinin kendini öfkelendiren ortamlardan uzak durması gerekmektedir.
  • Kişinin çalışma ortamı zamanının çoğunu geçirdiği yerdir. Eğer sağlıksız olduğunu düşündüğü bir yerde çalışıyorsa bu bir değişimin olması gerektiğinin habercisidir.
  • Spor kesinlikle kişiyi dinç tutar ve fiziksel sağlığını koruduğu gibi mental olarak da kişiyi rahatlatır.
  • Müzik ve çeşitli sanatsal aktivitelere önem vermeli ve kendini deşarj etme yoluna gitmelidir.
  • Aksayan ve yapılamayan ilişki, iletişim sorunları üzerinde çok durmamalı ve sürümcemede olan diyalogları net bir sonuca bağlamalıdır.

Bunların dışında kişinin çeşitli besinlerle de beyin sağlığını desteklemesi gerekmektedir.  Özellikle; yeşil sebzeler, ceviz, fındık, kuru üzüm beyin yorgunluğuna iyi gelen gıdalardır.

Kalbi onaran şey her zaman zihindir ve düşünce biçimimiz değiştiği taktirde duygular da olumlu olarak değişkenlik gösterir.

Psk ve Uzman Aile Danışmanı

Serap Ağalar

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