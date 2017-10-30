Bahaneler Alışkanlık Yapar!

Bahanelerinizin Esiri Olmayın

Kişi çevresine sunmuş olduğu bahaneler neticesinde tüm olumsuz etkileneceğine inandığı sosyal çevre, mesleki çevre detaylandırmalarından kendini uzaklaştırır. Bu nedenle bir utanç veya kırgınlık gibi duygu durumları yaşamaz.

Yaşam stratejisini bu yönde ilerletmeye başlayan bireyin bir zaman sonra bahaneleri en büyük alışkanlığı haline gelir. Bir şey alışkanlık halini aldığında ise artık bulunulan davranışlarda veya sarf edilen sözlerde mantık bir adım geri planda kalmaya başlar. Otokontrol olarak kiş,i tamamıyla bir bağımlılık duygusu gibi yaptığının doğruluğu veya yanlışlığını sorgulama yoluna girmez. Olumsuz olarak sonuçlanacak bir olay bile o kişi için kendi zihninde devre dışı kalır.

Bahanelerin Arkasına Sığınmak Nelere Yol Açar?

Bahaneleri koruma kalkanı olarak gören bir kişi bir zaman sonra özsaygısını kaybeder ve yapmış olduğu hataları da kabulleniş noktasında pürüzler yaşar.

Yoğun endişe ve sıkıntı hali oluşturmaya başlayan bahaneler, kişinin çevresi tarafından da saygısının yitirilmesine zemin hazırlamaktadır. Çevresi tarafından saygısını yitiren bireyin sosyal yaşam kalitesi zedelenmeye başlar. Yaşam kalitesi düşen birey hayata karşı daha olumsuz ve negatif enerji yaymaya başlar.

Yapmış olduğu hatayı kabulleniş yoluna girmeyen bireyin yeni besi ortamı, tekrarlayan yanlış davranışların sirkülasyonu haline gelir.

Yaşamını olumsuz etkileyen davranışları yok etme ve kontrol etme mekanizması bahaneler ile ket vurulduğu için kişi artık farkında olmadan öfke ve onun getirileri olan bilinçsizce ses yükseltme, fiziksel şiddet gibi eylemlerde kendini ana karakter olarak görebilmektedir.

Gelecek için umudunu azaltan bireyin bahanelerini sorgulamakta fayda vardır Kişinin kendine;

Ne için bahane üretiyorum?

Kime hangi nedenlerden kaynaklı ‘’hayır’’ demekte zorlanıyorum?

Son bir yılda en çok hangi alanlarda bahanelerle ötelediğim şeyler oldu?

Kime karşı suçluluk duygum var?

Çözümlemekte zorlandığım çatışmalarım neler?

Bahaneler kişinin çözmekte zorlandığı konular için bir sığınak ve öncelikle kendini uyuşturma yöntemidir. Etkinin geçtiği yerde beynin içinde unutulan bahanelerden ve olumsuz sonuçlanan iletişim kalıplarından ötesi kalmaz. Bahaneler yalanın kostüm değiştirmiş halidir. Kişi gerçekleri önce kendine söylediği vakit, geri kalan eylemleri kendiliğinden düz bir yolda gidecektir. Eğer bir yolda bahane varsa orda doğru gitmeyen bir şeyler var demektir.

Bahaneleriniz savunma mekanizmanız olmasın. Ne istediğini bilen ve bunu doğrudan ifade edebilen birey böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duymadan hayatını daha sorgusuz, endişesiz ve sade bir şekilde sürdürebilir.

Bahane aramak ve bulmak ışık hızı gibidir. Önemli olan buna kendinizin ne kadar inandığı ve çevrenizi ne şiddette inandırdığınızdır. Belki biraz sessiz kalarak hayatınızı sadeleştirmeye ihtiyacınız vardır. Konfor alanınızı çevrenizdekilere ‘’yalnız kalmak istiyorum ve buna saygı göstermenizi diliyorum’’ şeklinde ifade ettiğiniz taktirde hayat planınızı daha net süzgeçten geçirip istediklerinizle beraber istemediklerinizi de karşılaştırma imkanı yakalayacaksınız. Böylelikle hem hatalarınızı yok edecek hem de hataları davranışlardan sonra devreye sokulan bahanelere ihtiyacınız kalmayacaktır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

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