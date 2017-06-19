Azmin Zaferi! Postacı olarak Başladı, 21 Yıl Sonra Müdür Oldu

ADIYAMAN'ın Gerger İlçesi PTT merkez müdürlüğünde 1988 yılında posta dağıtıcısı olarak işe başlayan Ramazan Elmas, 21 yıl sonra Erzincan PTT Merkez Müdürlüğü görevinden PTT Erzurum Başmüdür Yardımcılığı görevine atandı.



Evli 4 çocuk babası Ramazan Elmas, çalışan insanların her zaman başarılı olacağını söyledi. Malatya’da 1964 yılında dünyaya gelen Ramazan Elmas, ilkokul, orta ve liseyi Malatya’da okudu. Posta dağıtıcısı olarak işe başlayan Elmas, çalışırken Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Girdiği memurluk sınavını kazanan Elmas, Adıyaman’ın Çelikhan PTT Merkez Müdürlüğü’ne memur olarak atandı.



Elmas, 2 yıl sonra Malatya PTT Başmüdürlüğü Posta İşletme şefi oldu. 2004 yılında Malatya Merkez Müdürlüğü’ne amir olan Elmas, 2009 yılında PTT Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu Merkez Müdürlüğü sınavını kazanarak Erzincan PTT Merkez Müdürlüğüne tayin edildi. Bu görevi 8 yıl yapan Ramazan Elmas 15 Haziran 2017'de PTT A.Ş nin Yönetim Kurulu kararı ile Erzurum PTT Başmüdür Yardımcısı oldu.



'EĞİTİM VE ÇALIŞMAK ŞART'



Ne iş yaparsan yap eğitimin ve çalışmanın şart olduğuna inandığını vurgulayan Ramazan Elmas şunları söyledi:



"Bir çok servisinde görev yaptığım PTT benim ailem oldu. Erzincan’a Merkez Müdürü olarak hep iyi işler yapmaya çalıştık. Erzincan'da çok güzel günlerimiz oldu. Erzincan'da mutlu olarak başladığım müdürlük görevinden mutlu ayrılıyorum. Erzurum'a atandığım için de mutluyum. Buradaki görevimi de en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Bana güvenip bu görevi layık görenleri mahcup etmemek için şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonrada çok çalışacağım."