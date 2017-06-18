Ayinden Ramazan Kutlaması!

Ürgüp'ün Mustafapaşa Köyü'ndeki Konstantin Eleni Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine Atina, Kudüs, İtalya ve İstanbul’dan gelen yaklaşık 100 kişi katıldı. Ayin öncesi mum yakan katılımcılar, dilek tutular,konulan kutuya kilise yararına para attı. Ayini Kudüs Patriği 3. Theophilas yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayin, kapanış duasıyla tamamlandı. Ayine katılanlar ekmek ve şaraptan tatmak için sıraya girdi.



Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayinden sonra yaptığı konuşmada, İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı. Mustafapaşa’da daima sevgiyle ve dostlukla karşılandıklarını dile getiren Bartholomeos, "Hükümetimizin ve ilgili bakanlıkların izin ve yardımlarıyla, bir kez daha Kapadokya’nın büyülü atmosferini teneffüs etme ve yüce Rabbimize şükretme fırsatını bulduk. Bütün İslam alemine huzur dolu bir Ramazan ayı dilemekteyiz" dedi. Bartholomeos, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemiz tarihi zenginliği, güzellikleri, misafirperverliği ile tüm dünyanın itibar ettiği bir konumdadır. Bunun değerini iyi kavramak ve bizlere miras kalan değerleri en azından insan emeğine ve insanlık kültürüne saygıyla muhafaza etmek gerekmektedir. Misafirlerini her zaman büyük bir sevgi ve asaletle ağırlayan Mustafapaşalıları muhabbetle ve hayır dualarımızla selamlamaktayız. Sizlerle olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ve sizlere olan sevgimizi daima kalbimizde taşımaktayız."