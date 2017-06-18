Galeriler Videolar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
98193
ALTIN
141.210
DOLAR
3.5006
STERLİN
4.4797
EURO
3.9168
Bursa'dan Adalet Yürüyüşüne Destek!
Bursa'dan Adalet Yürüyüşüne Destek!
"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"
"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"
Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!
Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!

Ayinden Ramazan Kutlaması!

 FENER Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehirin Ürgüp İlçesi'ne bağlı Mustafapaşa Köyü'ndeki Konstantin Eleni Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine katıldı.

18 Haziran 2017 Pazar 14:33
Ayinden Ramazan Kutlaması!

Ürgüp'ün Mustafapaşa Köyü'ndeki Konstantin Eleni Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine Atina, Kudüs, İtalya ve İstanbul’dan gelen yaklaşık 100 kişi katıldı. Ayin öncesi mum yakan katılımcılar, dilek tutular,konulan kutuya kilise yararına para attı. Ayini Kudüs Patriği 3. Theophilas yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayin, kapanış duasıyla tamamlandı. Ayine katılanlar  ekmek ve şaraptan tatmak için sıraya girdi.

Fener Rum Patriği  Bartholomeos, ayinden sonra yaptığı konuşmada, İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı. Mustafapaşa’da daima sevgiyle ve dostlukla karşılandıklarını dile getiren Bartholomeos, "Hükümetimizin ve ilgili bakanlıkların izin ve yardımlarıyla, bir kez daha Kapadokya’nın büyülü atmosferini teneffüs etme ve yüce Rabbimize şükretme fırsatını bulduk. Bütün İslam alemine huzur dolu bir Ramazan ayı dilemekteyiz" dedi. Bartholomeos, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz tarihi zenginliği, güzellikleri, misafirperverliği ile tüm dünyanın itibar ettiği bir konumdadır. Bunun değerini iyi kavramak ve bizlere miras kalan değerleri en azından insan emeğine ve insanlık kültürüne saygıyla muhafaza etmek gerekmektedir. Misafirlerini her zaman büyük bir sevgi ve asaletle ağırlayan Mustafapaşalıları muhabbetle ve hayır dualarımızla selamlamaktayız. Sizlerle olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ve sizlere olan sevgimizi daima kalbimizde taşımaktayız."



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Ramazan'da Yeşil Camiye Büyük İlgi!
Ramazan'da Yeşil Camiye Büyük İlgi!
Metrobüste Gençler Yer vermeyince Çözümü Böyle Buldu!
Metrobüste Gençler Yer vermeyince Çözümü Böyle Buldu!
Bir Türkiyem Haberi : Evi Yok Ev Hapsi Cezası Çekiyor
Bir Türkiyem Haberi : Evi Yok Ev Hapsi Cezası Çekiyor
Şanlıurfa'da Her Sahur 3 Ton Ciğer Tüketiliyor!
Şanlıurfa'da Her Sahur 3 Ton Ciğer Tüketiliyor!
10 Yaşındaki Çocuklara Orgazm Dersleri!
10 Yaşındaki Çocuklara Orgazm Dersleri!
Bitlis'te Ay Yıldızlı Ramazan Pidelerine Büyük İlgi
Bitlis'te Ay Yıldızlı Ramazan Pidelerine Büyük İlgi
Bu Cami Şifreler ve Sırlar Barındırıyor!
Bu Cami Şifreler ve Sırlar Barındırıyor!
Rus ve Ukraynalı Turistlerin Köpük Partisi Keyfi
Rus ve Ukraynalı Turistlerin Köpük Partisi Keyfi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim