Antalya Denizi Cıvıl Cıvıl

TURİZMİN başkenti Antalya'da hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesiyle yabancı turistler havuzları doldurdu. Antalyalılar ise gölge yerlerde dinlenmeyi tercih etti.



Su parkı Aqualand'da DJ müziği eşliğinde su kaydıraklarından kayan turistler, havuz etkinliklerine katıldı.

Dalga havuzunda oluşturulan suni dalgaların arasında koşup eğlenen çocuklara, anne ve babaları eşlik etti. Serinlemek için her türlü alternatifi deneyen turistler havuza ve denize girdikten sonra bronzlaşmak için de güneş altında yatmayı ihmal etmedi.