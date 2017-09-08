Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Uluslararası 'Nisan'da Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, Adanalı sanatçı Serhan Kelleözü'nün 'Akdeniz Akşamları' eseri ile 7 bin kişi 'Toplu Gitar Çalma Dünya Rekor Denemesi' yapacak.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için hazırlık yapılıyor

Rekor denemesi için Divan Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısına CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Portakal Çiçeği Karnavalı fikir babası ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel, sanatçı Serhan Kelleözü ve belediye yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Anka Kuşu Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Işıksoy, 'Toplu Gitar Çalma Dünya Rekor Denemesi'nin, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin gözetiminde 8 Nisan'da Adana'da Beyazevler Çamlık alanında yapılacağını söyledi. Rekor için başvuruları almaya başladıklarını ve 3 bin 514 kişinin hazır olduğunu belirten Işıksoy şöyle konuştu:

"Toplu Gitar Çalma Dünya Rekor Denemesi, Adana'dan diğer kentlerimizden hatta yurt dışından katılımlarla büyük bir boyut kazanacak. Bunu her yıl yapacağız. Hedefimiz 2012'de Polonya'da 6347 kişinin katılımı ile gerçekleşen rekoru kırmak. Şimdiden 3 bin 514 kişi katılım için hazır. Rekor denemesinde Türkiye'de İstiklal Marşı'ndan sonra en çok çalındığı belirtilen sanatçı Serhan Kelleözü'nün, 'Akdeniz Akşamları' parçası çalınacak. 37 sanatçının albümüne aldığı bu parçayı çalabilen 5 yaşından büyük herkes rekor denemesine katılabilecek."

'Proje milyonlara ulaşacak'

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt ise rekor denemesinin Portakal Çiçeği Karnavalı'na ve Adana'ya çok şey kazandıracağını söyledi. Bozkurt, "Yürekten gelen duygular tüm matematiği bozuyor. Ölmez bir eser bıraktın Serhan. Bu programı duyduğumda tereddütsüz hemen, 'yapmalıyız' dedim. Portakal Çiçeği Karnavalı içine koyacağımız bu proje milyonlara ulaşacaktır" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Serhan Kelleözü ise, Akdeniz Akşamları parçasının rekor denemesinde kullanılacağı için büyük gurur duyduğunu belirterek parçayı seslendirdi.