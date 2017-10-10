1001 Sanat Oyuncu Tayfası Birbirinden Güzel Atölye ve Oyunlarla Sezonu Açıyor!

Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz’ın kurucusu olduğu 1001 sanat bu yıl; tiyatro, drama, gitar, piyano, senaryo yazarlığı, özgüven, masal ve diksiyon eğitimleriyle alanlarında donanımlı eğitmenler eşliğinde çocuklar ve yetişkinlerin kendi yeteneklerini fark etmesine aracı oluyor. Her Cumartesi ve Pazar günleri Saat: 13:00’da eğitici ve eğlenceli çocuk oyunlarıyla da çocukların beğenisini topluyor.

Oyuncu Tayfası birbirinden şahane oyuncu kadrosu ve oyunlarıyla seyircisine kavuşuyor. Her yıl olduğu gibi çalışmalarına son hız devam Oyuncu Tayfası ekibi sizleri sahne koltuklarına bekliyor.

Atölyeler ve etkinlik takvimi hakkında bilgi almak için www.1001sanat.com ve www.oyuncutayfasi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.